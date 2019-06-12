Đẳng cấp nữ thần ‘không phải dạng vừa’ của Kim Tae Hee: Vẫn xinh đẹp rạng ngời dù đang mang thai lần 2

Netizen xứ Hàn đang không ngừng xuýt xoa trước những hình ảnh quảng cáo đầy rạng rỡ và xinh đẹp của mẹ bầu Kim Tae Hee.

Kim Tae Hee kết hôn với nam ca sĩ Bi Rain vào năm 2017 và sinh con đầu lòng cùng năm. Tháng 2/2019, cặp đôi tiếp tục thông báo “tin vui” đến người hâm mộ. Theo đó, Kim Tae Hee đã mang thai lần 2 và cả hai đều vô cùng mong chờ thành viên mới của gia đình. Sau 2 năm kết hôn, cặp đôi sắp chào đón thêm thành viên mới - Ảnh: Internet Từ sau khi công khai việc mang thai, Kim Tae Hee và Bi Rain hiếm khi chia sẻ về chuyện đời tư với công chúng. Chính vì vậy, thông tin và hình ảnh của nữ diễn viên luôn khiến nhiều người tò mò.

Mới đây, loạt ảnh quảng cáo của nữ diễn viên Kim Tae Hee được Dispatch đăng tải đã thu hút sự chú ý của khán giả. Theo đó, những hình ảnh này được chụp trong thời gian cô đang mang thai con thứ 2. Nhan sắc bị thời gian bỏ quên của người đẹp - Ảnh: Internet Kim Tae Hee không thay đổi nhiều về ngoại hình khi mang thai – Ảnh: Internet

Góc nghiêng thần thánh dễ dàng đốn tim bất cứ ai - Ảnh: Internet Qua những hình ảnh được chia sẻ có thể dễ dàng nhận thấy dù đang trong thai kỳ nhưng bà xã Bi Rain vẫn vô cùng xinh đẹp và rạng rỡ. Cô dường như không tăng cân quá nhiều, gương mặt thon gọn và thân hình cũng mảnh khảnh. Nhiều người cho rằng vẻ đẹp của cô thực sự khiến người khác phải ghen tỵ và xứng danh “Nữ thần Kbiz”. Cặp đôi được bắt gặp cùng nhau đi du lịch - Ảnh: Internet Trong khoảng thời gian mang thai, Bi Rain vô cùng quan tâm và chăm sóc bà xã. Cách đây không lâu, phóng viên còn bắt gặp nam ca sĩ đưa Kim Tae Hee đi du lịch để bà xã được nghỉ ngơi, thư giãn. Theo dự kiến, Kim Tae Hee sẽ sinh con thứ hai vào tháng 9 năm nay.

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