Nổi tiếng nhờ nhan sắc vạn người mê, Bành Tiểu Nhiễm khiến netizen ‘bật ngửa’ khi để lộ hình ảnh trước khi ‘dao kéo’

Những hình ảnh trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của “Hồng y mỹ nữ” Bành Tiểu Nhiễm khiến nhiều người hốt hoảng vì khác xa với nhan sắc hiện tại.

Bành Tiểu Nhiễm sinh năm 1990, là “gà cưng” của Phạm Băng Băng và từng tốt nghiệp đại học truyền thông Trung Quốc. Năm 2013, cô bắt đầu bước chân vào làng giải trí với vai trò MC của một chương trình online. Trải qua nhiều vai diễn lớn nhỏ, cô chỉ thực sự được khán giả chú ý sau vai nữ chính Tiểu Phong trong bộ phim “Đông cung”. Vai diễn Tiểu Phong đã làm nên tên tuổi của cô - Ảnh: Internet Dù không được đánh giá cao về mặt diễn xuất nhưng nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp như bước ra từ tiểu thuyết, Bành Tiểu Nhiễm vẫn nhận được sự yêu mến của công chúng.

Những đường nét trên khuôn mặt Bành Tiểu Nhiễm đều vô cùng hoàn hảo – Ảnh: Internet Vẻ đẹp gây thương nhớ của nữ diễn viên - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau khi được nhiều người quan tâm, những hình ảnh quá khứ của người đẹp bất ngờ được cộng đồng mạng xứ Trung "khai quật" lại. Sự khác biệt quá lớn về ngoại hình của Bành Tiểu Nhiễm ở thời điểm hiện tại và trước đây khiến nhiều người nghi ngờ cô đã phẫu thuật thẩm mỹ.

Nhan sắc quá khứ gây thất vọng của Bành Tiểu Nhiễm - Ảnh: Internet Theo đó, nhiều người nhận xét gương mặt của cô cách đây 5 năm không có gì nổi bật, bên cạnh đó là làn da đen nhẻm. Thế nhưng chỉ sau vài năm, nàng “Tiểu Phong” đã lột xác hoàn toàn với làn da trắng muốt, ngũ quan thanh tú khiến ai nấy đều phải động lòng khi ngắm nhìn. Netizen xứ Trung tỏ ra bất ngờ trước sự thay đổi nhan sắc của Bành Tiểu Nhiễm - Ảnh: Internet Trước đó, Bành Tiểu Nhiễm từng thừa nhận mình đã chỉnh răng để có được nhan sắc như hiện tại. Người hâm mộ của nữ diễn viên cũng tỏ ý bênh vực cô và cho rằng nhờ niềng răng nên gương mặt cô mới thay đổi. Nữ diễn viên phủ nhận việc 'dao kéo' và cho biết bản thân chỉ niềng răng - Ảnh: Internet Bành Tiểu Nhiễm không phải là ngôi sao duy nhất bị nghi ngờ phẫu thuật thẩm mỹ sau khi nổi tiếng. Đã có nhiều mỹ nhân Cbiz từng vướng vào tin đồn “dao kéo” như Angela Baby, Dương Mịch… và hầu hết họ đều phủ nhận việc thẩm mỹ.

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