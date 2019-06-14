Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ

Diện bộ váy đen ôm sát vô cùng tôn dáng cùng thiết kế lệch vai đầy gợi cảm, vẻ đẹp của Dương Mịch khiến người ta phải choáng ngợp. Người hâm mộ cho rằng, nhờ sở hữu vóc dáng “mình hạc xương mai” mà ở nữ diễn viên toát ra thần thái sang trọng, kiêu sa nhưng cũng đầy nữ tính.

Mới đây, tại sự kiện quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm ở Milan, sự xuất hiện của Dương Mịch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vẻ đẹp đầy kiêu sa của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh tại sự kiện được studio của Dương Mịch đăng tải, netizen xứ Trung không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô. Bên cạnh đó là sự ngưỡng mộ dành cho nữ diễn viên, bởi cô luôn biết cách giữ dáng để có một thân hình cân đối, hoàn hảo.

Một số hình ảnh khác của Dương Mịch tại sự kiện:

Hiện tại, sau khi bộ phim “Trúc mộng tình duyên” đóng cùng Hoắc Kiến Hoa kết thúc, cô đang tập trung cho những dự án mới. Bên cạnh đó, bộ phim truyền hình “Mắt bão” với đề tài an ninh quốc gia đóng cùng Trương Bân Bân của Dương Mịch sẽ lên sóng sau khoảng thời gian được người hâm mộ vô cùng mong chờ.