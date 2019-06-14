Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ

Sao quốc tế 14/06/2019 15:09

Thường xuyên bị nhận xét có phong độ nhan sắc lên xuống thất thường nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp của Dương Mịch.

Mới đây, tại sự kiện quảng bá cho một thương hiệu mỹ phẩm ở Milan, sự xuất hiện của Dương Mịch đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người.

Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 1
Dương Mịch gây sốt khi xuất hiện tại sự kiện ở Milan - Ảnh: Internet

Diện bộ váy đen ôm sát vô cùng tôn dáng cùng thiết kế lệch vai đầy gợi cảm, vẻ đẹp của Dương Mịch khiến người ta phải choáng ngợp. Người hâm mộ cho rằng, nhờ sở hữu vóc dáng “mình hạc xương mai” mà ở nữ diễn viên toát ra thần thái sang trọng, kiêu sa nhưng cũng đầy nữ tính.

Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 2

Bộ trang phục giúp tôn lên những đường cong cơ thể hoàn mỹ của Dương Mịch – Ảnh: Internet

Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 3

Dương Mịch rất hợp với những bộ đầm được thiết kế lệch vai – Ảnh: Internet

Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 4
Vẻ đẹp đầy kiêu sa của Dương Mịch - Ảnh: Internet

Sau khi những hình ảnh tại sự kiện được studio của Dương Mịch đăng tải, netizen xứ Trung không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp của cô. Bên cạnh đó là sự ngưỡng mộ dành cho nữ diễn viên, bởi cô luôn biết cách giữ dáng để có một thân hình cân đối, hoàn hảo.

Một số hình ảnh khác của Dương Mịch tại sự kiện:

Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 5Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 6Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 7Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 8Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 9Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 10Loạt ảnh mới của Dương Mịch tại Milan khiến người hâm mộ không ngừng xuýt xoa vì quá hoàn mỹ - Ảnh 11

Hiện tại, sau khi bộ phim “Trúc mộng tình duyên” đóng cùng Hoắc Kiến Hoa kết thúc, cô đang tập trung cho những dự án mới. Bên cạnh đó, bộ phim truyền hình “Mắt bão” với đề tài an ninh quốc gia đóng cùng Trương Bân Bân của Dương Mịch sẽ lên sóng sau khoảng thời gian được người hâm mộ vô cùng mong chờ.

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Mịch milan

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