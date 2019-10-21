Giữa tin đồn rạn nứt, Thanh Bình một mình cùng con đi chơi 20/10, Ngọc Lan tiếp tục vắng mặt khiến khán giả lo lắng

Hậu trường 21/10/2019 11:22

Trên trang cá nhân, nam diễn viên Thanh Bình khoe ảnh cùng con trai đi chơi ngày 20/10 nhưng dân mạng tinh ý phát hiện ra sự vắng mặt của Ngọc Lan.

Khoảng thời gian gần đây, cặp đôi diễn viên Thanh Bình và Ngọc Lan liên tục vướng phải nghi vấn hôn nhân trục trặc. Nguyên nhân dẫn đến tin đồn này là do cả hai không còn thường xuyên đăng ảnh chụp chung hay tương tác với nhau trên mạng xã hội như trước. Bên cạnh đó, cặp đôi liên tục bị bắt gặp xuất hiện lẻ bóng tại các sự kiện.

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Khoảng thời gian gần đây, Thanh Bình và Ngọc Lan hiếm khi xuất hiện cùng nhau - Ảnh: Internet

Trước những ồn ào không hay này, Thanh Bình và Ngọc Lan đều lên tiếng phủ nhận việc hôn nhân rạn nứt. Cặp đôi cho biết khoảng thời gian này cả hai đều bận rộn với công việc riêng nên ít có thời gian gặp nhau. Tuy nhiên, tình cảm của họ vẫn rất tốt đẹp.

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Ngọc Lan khẳng định hôn nhân vẫn đang tốt đẹp - Ảnh: Internet

Mới đây, Thanh Bình vừa trở về TP. Hồ Chí Mình đoàn tụ cùng gia đình sau khoảng thời gian đi quay phim xa nhà. Trên trang Facebook cá nhân, anh vui vẻ chia sẻ hình ảnh đưa con trai Louis đi chơi ngày 20/10 kèm dòng trạng thái: “Về Sài Gòn là hai anh em rủ nhau đi oánh lộn liền”.

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Thanh Bình đăng tải hình ảnh cùng con trai...
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... nhưng không thấy bóng dáng bà xã - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Thanh Bình, người hâm mộ tỏ ra lo lắng khi tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng của bà xã anh - diễn viên Ngọc Lan. Chính điều này lại càng dấy lên nghi án cặp đôi thực sự gặp vấn đề hôn nhân sau 3 năm bên nhau.

Một số bình luận của cư dân mạng: “Ngày 20/10 mà chỉ có 2 cha con, chắc chắn là anh chị rạn nứt rồi… thất vọng quá đi”, “Sao không thấy vợ anh”, “Ngày phụ nữ mà không có vợ là vấn đề rồi”…

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Cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự lo lắng trước sự vắng mặt của Ngọc Lan - Ảnh: FB

Trước sự hoài nghi của cư dân mạng, Thanh Bình vội sửa lại dòng trạng thái trên trang cá nhân để giải thích lý do cho sự vắng mặt của Ngọc Lan: “Mẹ Louis đi công việc nha!”.

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Thanh Bình lý giải cho sự vắng mặt của Ngọc Lan cuối bài đăng - Ảnh: FB
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Tuy nhiên, trước đó nam diễn viên không hề nhắc đến vợ - Ảnh: FB

Dẫu vậy, động thái này của nam diễn viên vẫn không xoa dịu được dư luận. Nhiều người vẫn cho rằng cả hai thực sự không muốn chạm mặt nhau hay nhắc đến nhau dù chỉ trên mạng xã hội. Trong khi đó, người hâm mộ cặp đôi vẫn tin tưởng vào cuộc hôn nhân của cả hai: “Mong rằng tin đồn 2 anh chị rạn nứt sẽ không bao giờ xảy ra, thấy anh nhắc đến chị vui quá đi”.

Giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt, Ngọc Lan một mình đưa con nhập viện, dân mạng thắc mắc: ‘Sao không thấy ba’

Giữa ồn ào hôn nhân rạn nứt, Ngọc Lan một mình đưa con nhập viện, dân mạng thắc mắc: ‘Sao không thấy ba’

Trên trang cá nhân, nữ diễn viên Ngọc Lan kể lại quá trình con bị sốt cao, có biểu hiện co giật phải nhập viện gấp khiến khán giả vô cùng lo lắng.

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Từ khóa:   Thanh Bình và Ngọc Lan diễn viên Ngọc Lan Thanh Bình

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