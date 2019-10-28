Thấy vợ cũ Duy Nhân bị chỉ trích, Ngọc Lan vào nói lời 'gan ruột' và tiết lộ điều bất ngờ

Hậu trường 28/10/2019 14:20

Trước việc Nguyễn Thụy Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân nhận về một số bình luận tiêu cực của anti-fan, diễn viên Ngọc Lan đã lên tiếng động viên.

Tái hôn sau gần 5 năm chịu tang chồng, vợ cũ Duy Nhân - Nguyễn Thụy Kiều Oanh bất ngờ nhận về một số lời chỉ trích và những tin đồn ác ý của cư dân mạng. Trước những thông tin bịa đặt về mình, cô đã đăng tải dòng chia sẻ dài nói lên suy nghĩ của bản thân ngay sau hôn lễ.

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Dòng chia sẻ của vợ cũ Duy Nhân sau khi kết thúc hôn lễ, cô phủ nhận tin đồn 'cưới chạy bầu' - Ảnh: FB

Vợ Duy Nhân viết: "Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai rồi cũng cần một bến đỗ để tựa vào nhau đến cuối cùng. Có gì là điều không đúng?...

Em xin phép mọi người hãy để niềm vui nhỏ nhoi còn sót lại của em được trọn vẹn. Em chỉ mong cuộc đời còn lại đừng có ai bị tổn thương vì những “anh hùng bàn phím” , chỉ mong được an yên quy ẩn sống trọn vẹn bên cạnh gia đình thôi là quá đủ.

Em vẫn chưa có em bé, bụng em béo vì em ăn nhiều. Okela??? Có thì vui thôi chứ sợ gì.

Chồng em là con nhà giàu: Giàu tình cảm mọi người ạ, anh vẫn là nhân viên làm công ăn lương như em. Không phải đại gia đại giẻ gì đâu. Hehe".

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Kiều Oanh bên cạnh người thân trong ngày vu quy - Ảnh: FB
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Chân dung ông xã điển trai của cô vừa được hé lộ, anh không phải đại gia như lời đồn - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của Kiều Oanh nhận được sự đồng cảm của mọi người. Rất đông bạn bè và người hâm mộ đã để lại bình luận động viên cô gái trẻ.

Đáng chú ý, diễn viên Ngọc Lan cũng vào an ủi vợ Duy Nhân. Bà xã Thanh Bình còn tiết lộ cô đã từng rơi vào hoàn cảnh còn tệ hơn Kiều Oanh. Thậm chí nữ diễn viên gần như gục ngã và muốn chạy trốn tất cả.

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Diễn viên Ngọc Lan gửi lời chúc hạnh phúc đến Kiều Oanh - Ảnh: FB

Ngọc Lan chia sẻ: "Chị biết trước Oanh sẽ bị những lời lẽ cay độc làm tâm hồn em tổn thương. Chị cũng như em, nhiều khi còn tệ hơn em, đôi khi muốn gục ngã và từ bỏ tất cả chỉ để trốn chạy những lời lẽ đó, em mạnh mẽ hơn chị nhiều đấy, có lẽ vì em có tâm hồn đẹp. Em sẽ là người phụ nữ hạnh phúc nhất và đáng yêu nhất. Thương em nhiều và cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất đến với em và gia đình nhé".

Hé lộ những bức ảnh cưới giấu kín của vợ cũ Duy Nhân và chân dung người bạn đời

Hé lộ những bức ảnh cưới giấu kín của vợ cũ Duy Nhân và chân dung người bạn đời

Mới đây, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra thông tin và hình ảnh về chồng mới cưới của Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân.

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Từ khóa:   vợ Duy Nhân Ngọc Lan Kiều Oanh

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