Sau gần 5 năm chịu tang chồng, vợ cũ Duy Nhân lên xe hoa

Hậu trường 26/10/2019 16:35

Cuối cùng vợ Duy Nhân - Kiều Oanh cũng tìm được hạnh phúc mới sau gần 5 năm ông xã về cõi vĩnh hằng.

Hôm nay (26/10), một tài khoản Facebook đã chia sẻ hình ảnh lễ vu quy của vợ Duy Nhân - Kiều Oanh. Ngay lập tức những hình ảnh này đã nhận được sự quan tâm của công chúng. Nhiều người gửi lời chúc hạnh phúc đến vợ cũ cố nghệ sĩ Duy Nhân. Sau những đau buồn của quá khứ, cô gái trẻ đã vượt qua và xây dựng cuộc sống mới.

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Vợ cũ Duy Nhân rạng ngời trong tà áo cưới - Ảnh: Internet

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Điều gây chú ý là ngày cưới của Kiều Oanh cũng là ngày sinh nhật của người chồng quá cố - Ảnh: Internet

Theo những hình ảnh được chia sẻ, trong ngày trọng đại của mình, Kiều Oanh diện áo dài đỏ rực, rạng rỡ bên cạnh bạn bè, người thân tại quê nhà Huế.

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Vợ cũ Duy Nhân nhận được sự chúc phúc của mọi người trong ngày vu quy - Ảnh: Internet
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Kiều Oanh bên chồng cũ khi anh còn sống - Ảnh: Internet

Tháng 5/2015, làng giải trí Việt bàng hoàng khi cố người mẫu, diễn viên Duy Nhân qua đời ở tuổi 29 vì căn bệnh ung thư máu. Xót xa cho chàng trai tài hoa đoản mệnh, mọi người càng thương người vợ trẻ của anh. Trong hơn 4 năm sau ngày chồng mất, cô gái gốc Huế chọn cuộc sống bình lặng. Kiều Oanh vẫn giữ mối quan hệ rất tốt với gia đình người chồng quá cố. Cô thường xuyên liên lạc với mẹ ruột Duy Nhân.

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Từ khóa:   Duy Nhân Duy Nhân qua đời Kiều Oanh

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