Hứng chịu những tin đồn ác ý sau khi tái hôn, vợ cũ Duy Nhân nghẹn ngào: ‘Em khóc vì những bịa đặt tổn thương ghê gớm’

Hậu trường 27/10/2019 17:27

Liên tục nhận về những lời đồn thổi không hay từ cộng đồng mạng, Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân đã chính thức lên tiếng trên trang cá nhân.

Hôm qua (26/10), Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân đã lên xe hoa sau gần 5 năm chịu tang chồng. Những khoảnh khắc hạnh phúc của Kiều Oanh trong lễ vu quy được bạn bè chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người. Tuy nhiên, hình ảnh chú rể lại được cô giấu kín.

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Hình ảnh của Kiều Oanh trong lễ vu quy - Ảnh: Internet

Bên cạnh những lời chúc phúc dành cho Kiều Oanh, vẫn có không ít cư dân mạng để lại những bình luận không hay cũng như lan truyền những thông tin bịa đặt về cô. Chính vì vậy, ngay sau hôn lễ, Kiều Oanh đã đăng tải dòng trạng thái khá dài chia sẻ quan điểm của mình.

Đi kèm với hình ảnh hạnh phúc bên mẹ và người thân, Kiều Oanh viết:

“Ba mẹ mình dạy rằng những người nói lời cay độc hoặc họ kỳ vọng ở con điều mà họ mong muốn thì chỉ có 2 trường hợp:

1. Là người gặp điều không may mắn và họ bị phản bội quá nhiều.

2. Là người bị bệnh ghen tỵ.

Chung quy là con vẫn phải thương họ. Ai cũng mưu cầu hạnh phúc, ai rồi cũng cần một bến đỗ để tựa vào nhau đến cuối cùng. Có gì là điều không đúng? Là anh em bạn bè bao nhiêu năm, quý nhau rồi thương nhau lúc nào không hay, cuộc đời bao nhiêu thứ hỗn loạn, cay độc thì kiếm một người thông cảm thì khó biết bao nhiêu?”.

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Bài đăng của vợ cũ Duy Nhân - Ảnh: FB

Cô cho rằng bất kỳ ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc và cần một điểm tựa cho chính mình. Cuộc đời luôn rất cay độc, chính vì vậy, để tìm một người đồng cam cộng khổ và thấu hiểu là điều không hề dễ dàng.

Kiều Oanh nghẹn ngào cho biết bản thân và những người yêu thương cô đang phải gánh chịu tổn thương vì những lời bịa đặt của cư dân mạng: “Em viết đôi lời mà em khóc vì những bịa đặt tổn thương ghê gớm!”.

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Kiều Oanh mong mỏi sẽ không có thêm một ai chịu tổn thương bởi những tin đồn ác ý từ cộng đồng mạng - Ảnh: Internet

Cuối bài viết, Kiều Oanh cầu xin cộng đồng mạng hãy để niềm vui nhỏ nhoi còn sót lại của cô được trọn vẹn: “Em chỉ mong cuộc đời còn lại đừng có ai bị tổn thương vì những “anh hùng bàn phím”, chỉ mong được an yên quy ẩn sống trọn vẹn bên cạnh gia đình thôi là quá đủ”.

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Một số bình luận của bạn bè - Ảnh: FB

Ngay lập tức, dòng trạng thái của cô nhận được nhiều sự đồng cảm từ bạn bè và người hâm mộ: “Chúc em hạnh phúc, tự tin mà sống quan tâm người khác làm chi cho mệt!”, “Chúc em hạnh phúc nhé. Có ai sống cuộc đời của mình đâu mà mong họ hiểu. Bỏ ngoài tai hết đi”, “Mừng cho chị, em chúc chị Oanh hạnh phúc”…

Sau gần 5 năm chịu tang chồng, vợ cũ Duy Nhân lên xe hoa

Sau gần 5 năm chịu tang chồng, vợ cũ Duy Nhân lên xe hoa

Cuối cùng vợ Duy Nhân - Kiều Oanh cũng tìm được hạnh phúc mới sau gần 5 năm ông xã về cõi vĩnh hằng.

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