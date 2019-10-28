Hé lộ những bức ảnh cưới giấu kín của vợ cũ Duy Nhân và chân dung người bạn đời

Mới đây, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra thông tin và hình ảnh về chồng mới cưới của Kiều Oanh - vợ cũ Duy Nhân.

Ngày 26/10 vừa qua, Kiều Oanh – vợ cũ Duy Nhân đã tổ chức lễ cưới tại Huế sau gần 5 năm chịu tang chồng. Một số hình ảnh trong lễ vu quy của Kiều Oanh đã được bạn bè và người hâm mộ chia sẻ trên mạng xã hội.

Kiều Oanh xinh đẹp trong ngày cưới - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, những khoảnh khắc có mặt chú rể đều được Kiều Oanh giấu kín. Bên cạnh đó, thông tin về bạn đời của cô cũng không được tiết lộ. Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng tò mò về người đàn ông này. Thậm chí còn có tin đồn, chồng của Kiều Oanh là một đại gia có tiếng.

Ảnh cưới của Kiều Oanh không hề xuất hiện bóng dáng chú rể - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra được thông tin và chân dung bạn đời của Kiều Oanh. Được biết, anh tên Đ.H., sinh năm 1988 và là người gốc Hà Nội. Anh hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và sở hữu ngoại hình khá điển trai. Được biết, cả hai là bạn bè thân thiết nhiều năm trước khi quyết định tiến đến hôn nhân.

Kiều Oanh hạnh phúc bên chồng mới cưới - Ảnh: Internet

Ông xã Kiều Oanh không phải đại gia như lời đồn - Ảnh: Internet

Trước quyết định tái hôn, Kiều Oanh phải đối mặt với một số tin đồn không hay khiến bản thân cô và những người xung quanh bị tổn thương. Dẫu vậy, vẫn còn rất nhiều người hâm mộ dành tặng Kiều Oanh những lời chúc phúc và mong điều tốt đẹp sẽ đến với cô trong tương lai.

Được biết sau lễ vu quy, đám cưới của cặp đôi sẽ diễn ra vào ngày 2/11 tại Hà Nội.

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