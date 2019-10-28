Xuân Lan chỉ trích phát ngôn của Lưu Thiên Hương: 'Không nói được điều tử tế thì nên im lặng'

Nối tiếp ca sĩ Dương Triệu Vũ, siêu mẫu Xuân Lan lên tiếng trước phát ngôn của nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sau sự cố công bố nhầm tên quán quân "Giọng hát Việt nhí 2019".

Vụ việc MC Nguyên Khang công bố nhầm tên quán quân tại đêm chung kết cuộc thi Giọng hát Việt nhí 2019 đang khiến dư luận dậy sóng mấy ngày qua. Sau sự cố, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương gây tranh cãi với phát ngôn: "Cứ xem nó là kỷ niệm đáng nhớ cho Giọng hát Việt nhí năm nay. Tôi nghĩ rằng nó cũng không quá nặng nề, có thể nó sẽ giúp Quốc ngày càng bản lĩnh hơn".

Thí sinh Chấn Quốc khóc nức nở vì sự cố đọc nhầm tên của MC Nguyên Khang - Ảnh: Internet

Chia sẻ của nữ nghệ sĩ nhận về nhiều phản ứng thiếu tích cực của dư luận. Mới đây, siêu mẫu Xuân Lan cũng thể hiện thái độ không đồng tình của mình.

Dòng chia sẻ gây chú ý của siêu mẫu Xuân Lan - Ảnh: FB

Trên trang cá nhân, Xuân Lan gay gắt: "Há hốc mồm khi chứng kiến những phát biểu của một "người mẹ nghệ sĩ" về những đứa trẻ con.

Lần đầu là vụ bé trai bị bỏ quên trên xe bus Gateway. Lần này là đứa bé bị công bố nhầm danh hiệu quán quân. Ngạc nhiên hơn bạn này cũng đã và đang làm mẹ. Nếu không nói được những điều tử tế thì nên im lặng. Người ta sẽ không thấy cái tài bị huỷ vì cái đức".

Không kiên nể, Dương Triệu Vũ chỉ trích thẳng mặt - Ảnh: Internet

Trước đó, ca sĩ Dương Triệu Vũ cũng thẳng thừng chỉ trích phát ngôn của đàn chị: "Ừ thì trẻ em cần có sóng gió để trưởng thành nhưng không phải thứ sóng gió theo kiểu chà đạp, ức chế về tinh thần. Chị cũng là mẹ, ai lôi con chị ra “sóng gió” như thế chị có vui không? Mong chị với cương vị là một người phụ nữ đã trưởng thành, sau này nói gì đừng nói cho vui mồm vui miệng".

Dương Triệu Vũ chỉ trích Lưu Thiên Hương phát ngôn ngớ ngẩn Em trai Hoài Linh phản ứng với chia sẻ của Lưu Thiên Hương về sự cố đọc nhầm giải quán quân của MC Nguyên Khang trong đêm chung kết Giọng hát Việt nhí 2019.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xuan-lan-chi-trich-phat-ngon-cua-luu-thien-huong-khong-noi-duoc-dieu-tu-te-thi-nen-im-lang-342425.html