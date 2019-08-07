Trái với số đông dư luận, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cho rằng bố mẹ cũng có lỗi trong vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị nhà trường bỏ quên trên xe.
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Vụ bé trai 6 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway (Hà Nội) đang được dư luận vô cùng quan tâm. Nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự xót xa trước vụ việc đau lòng.
Cùng với nhiều đồng nghiệp, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương cũng chia sẻ về vụ việc thương tâm này. Tuy nhiên, dòng trạng thái của cô lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Theo đó, Lưu Thiên Hương cho rằng, vụ việc học sinh lớp 1 tử vong này có phần lỗi thuộc về ba mẹ.
"Cha mẹ bận mấy thì ít nhất cũng đưa con đi học cái lớp 1 đi. Cái lý do mất con vì cho đi xe trường bị để quên do cả mình đấy. Bé xíu mà thả con đi xe chung. Trường cũng sai nhưng cha mẹ sai hơn. Chọn cái trường gần nhà cho tiện đi. Đua nhau quốc tế quốc teo xe đưa xe đón. Sáng đọc tin đau xót mà điên”, cô nêu quan điểm.
Dòng chia sẻ của HLV The Voice Kid 2019 nhận về vô số bình luận chỉ trích từ cư dân mạng.
Hiện nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã đóng trang Facebook cá nhân vì nhận quá nhiều bình luận "ném đá" từ cư dân mạng.