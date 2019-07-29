Hình ảnh khắc khổ của mẹ ca sĩ Châu Việt Cường trước khi bị tàu hỏa đâm tử vong gây xót xa

Hậu trường 29/07/2019 14:02

Sau khi con trai vướng vòng lao lý, cuộc sống của mẹ Châu Việt Cường càng thêm cơ cực. Nhìn hình ảnh của bà trước khi bị tàu hỏa đâm tử vong, nhiều người không khỏi xót xa.

Thông tin mẹ Châu Việt Cường - bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi) bị tàu hỏa đâm tử vong đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó, vào ngày 28/7, khi đang nhặt ve chai trên đường tàu thuộc địa phận tiểu khu 5, xã Hà Hải, thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa), bà Huệ bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ.

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Khi đang nhặt ve chai trên đường ray, mẹ Châu Việt Cường đã bị tàu hỏa cán tử vong - Ảnh: FB

Được biết, bà Nguyễn Thị Huệ chỉ có một người con duy nhất là ca sĩ Châu Việt Cường. Sau khi con trai đi tù, cuộc sống của bà càng vất vả bội phần. Bà cật lực làm lụng lo cho cuộc sống, lượm lặt từng đồng nuôi hi vọng vào thăm con trai đang thi hành án.

Hình ảnh khắc khổ của mẹ ca sĩ Châu Việt Cường trước khi bị tàu hỏa đâm tử vong gây xót xa - Ảnh 2
Bà Huệ cặm cụi làm việc kiếm sống sau khi con trai vào tù - Ảnh: Internet
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Cái kết thảm của người phụ nữ cả đời làm lụng nuôi con khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet
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Bà Huệ chắt chiu từng đồng để hi vọng có thể vào thăm con trai đang bị giam vì tội giết người - Ảnh: Internet
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Khi còn đi hát hội chợ, Châu Việt Cường gửi tiền về phụ mẹ xây được căn nhà cấp 4 khang trang hơn - Ảnh: Internet 
Hình ảnh khắc khổ của mẹ ca sĩ Châu Việt Cường trước khi bị tàu hỏa đâm tử vong gây xót xa - Ảnh 6
Châu Việt Cường và mẹ ruột - Ảnh: Internet

Hồi còn đi hát hội chợ, Châu Việt Cường thường gửi tiền về cho mẹ trang trải cuộc sống. Từ ngày nam ca sĩ vào tù, một mình bà Huệ sống trong căn nhà cấp 4. Hàng ngày, bà bán rau ngoài chợ và lượm ve chai kiếm thêm thu nhập. Cái chết bất ngờ của mẹ Châu Việt Cường khiến hàng xóm vô cùng xót xa.

Đi nhặt ve chai, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong

Đi nhặt ve chai, mẹ ca sĩ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong

Sau khi Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người, mẹ nam ca sĩ sống một mình, hàng ngày đi nhặt ve chai kiếm sống. Mới đây, thông tin mẹ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong khiến mọi người xót xa.

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