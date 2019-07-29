Sau khi con trai vướng vòng lao lý, cuộc sống của mẹ Châu Việt Cường càng thêm cơ cực. Nhìn hình ảnh của bà trước khi bị tàu hỏa đâm tử vong, nhiều người không khỏi xót xa.
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Thông tin mẹ Châu Việt Cường - bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi) bị tàu hỏa đâm tử vong đang nhận được sự quan tâm của cư dân mạng. Theo đó, vào ngày 28/7, khi đang nhặt ve chai trên đường tàu thuộc địa phận tiểu khu 5, xã Hà Hải, thị trấn Hà Trung (Thanh Hóa), bà Huệ bị tàu hỏa đâm tử vong tại chỗ.
Được biết, bà Nguyễn Thị Huệ chỉ có một người con duy nhất là ca sĩ Châu Việt Cường. Sau khi con trai đi tù, cuộc sống của bà càng vất vả bội phần. Bà cật lực làm lụng lo cho cuộc sống, lượm lặt từng đồng nuôi hi vọng vào thăm con trai đang thi hành án.
Hồi còn đi hát hội chợ, Châu Việt Cường thường gửi tiền về cho mẹ trang trải cuộc sống. Từ ngày nam ca sĩ vào tù, một mình bà Huệ sống trong căn nhà cấp 4. Hàng ngày, bà bán rau ngoài chợ và lượm ve chai kiếm thêm thu nhập. Cái chết bất ngờ của mẹ Châu Việt Cường khiến hàng xóm vô cùng xót xa.