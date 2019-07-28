Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 28/7, trên địa bàn xã Hà Hải, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.

Vụ việc mẹ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội.

Khi điều khiển xe đạp băng qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt không có rào chắn ở thị trấn Hà Trung, bà Huệ không quan sát đường nên bất ngờ bị tàu hỏa tông trúng.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, trú xã Hà Hải), mẹ của nam ca sĩ Châu Việt Cường. Bà Huệ gặp tai nạn thương tâm khi đang điều khiển xe đạp đi nhặt ve chai, theo Zing.

Cú tông mạnh khiến người phụ nữ văng sang vệ đường sắt, tử vong tại chỗ. Cạnh đó là chiếc xe đạp của nạn nhân. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo hàng xóm, từ ngày Châu Việt Cường bị bắt vì hành vi giết người, bà Huệ sống một mình trong căn nhà cấp 4. Hàng ngày bà bán rau ngoài chợ, thỉnh thoảng nhặt ve chai kiếm sống.



Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù vì tội Giết người - Ảnh: Internet

Trước đây khi còn làm ca sĩ hội chợ, Cường vẫn hay gửi tiền về cho mẹ. Năm 2015, bà Huệ lấy số tiền dành dụm bao năm xây lại căn nhà tranh vách nát thành nhà cấp 4 khang trang, sạch sẽ hơn. Tai nạn bất ngờ khiến mọi người xót xa, ai cũng thương bà Huệ tuổi đã ngoài 60 vẫn phải vất vả mưu sinh. Con trai vừa thụ án tù không bao lâu thì gặp nạn qua đời.