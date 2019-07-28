Sau khi Châu Việt Cường bị tuyên phạt 13 năm tù về tội Giết người, mẹ nam ca sĩ sống một mình, hàng ngày đi nhặt ve chai kiếm sống. Mới đây, thông tin mẹ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong khiến mọi người xót xa.
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Vụ việc mẹ Châu Việt Cường bị tàu hỏa cán tử vong hiện đang nhận được đông đảo sự quan tâm của dư luận xã hội.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 28/7, trên địa bàn xã Hà Hải, thị trấn Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá xảy ra một vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng khiến một người phụ nữ tử vong.
Danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi, trú xã Hà Hải), mẹ của nam ca sĩ Châu Việt Cường. Bà Huệ gặp tai nạn thương tâm khi đang điều khiển xe đạp đi nhặt ve chai, theo Zing.
Khi điều khiển xe đạp băng qua đường dân sinh giao cắt với đường sắt không có rào chắn ở thị trấn Hà Trung, bà Huệ không quan sát đường nên bất ngờ bị tàu hỏa tông trúng.
Cú tông mạnh khiến người phụ nữ văng sang vệ đường sắt, tử vong tại chỗ. Cạnh đó là chiếc xe đạp của nạn nhân. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.
Theo hàng xóm, từ ngày Châu Việt Cường bị bắt vì hành vi giết người, bà Huệ sống một mình trong căn nhà cấp 4. Hàng ngày bà bán rau ngoài chợ, thỉnh thoảng nhặt ve chai kiếm sống.
Trước đây khi còn làm ca sĩ hội chợ, Cường vẫn hay gửi tiền về cho mẹ. Năm 2015, bà Huệ lấy số tiền dành dụm bao năm xây lại căn nhà tranh vách nát thành nhà cấp 4 khang trang, sạch sẽ hơn. Tai nạn bất ngờ khiến mọi người xót xa, ai cũng thương bà Huệ tuổi đã ngoài 60 vẫn phải vất vả mưu sinh. Con trai vừa thụ án tù không bao lâu thì gặp nạn qua đời.
Như đã đưa tin, chiều 6/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Việt Cường (nghệ danh Châu Việt Cường, SN 1978, quê Hà Trung, Thanh Hóa) về tội Vô ý làm chết người.
Theo cáo trạng, vào khoảng 3 giờ 30 ngày 4/3, sau khi đi hát, Châu Việt Cường và ca sĩ Nam Khang (quê Thừa Thiên Huế) đã rủ chị H. (SN 1998, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và một cô gái có tên P.A. (chưa xác định được nhân thân) đến nhà anh T. (phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội).
Tại đây, nhóm người này đã quan hệ tình dục và sử dụng ma túy tổng hợp. Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác nghĩ chị H. bị "ma nhập" nên đã chạy xuống nhà mua tỏi rồi nhét vào miệng chị H. nhằm "trừ ma". Hậu quả nạn nhân bị tắc thở, tử vong.
Ngày 7/3/2019, TAND TP. Hà Nội tuyên phạt Châu Việt Cường 13 năm tù vì tội Giết người.