Vụ học sinh lớp 1 tử vong trên xe đưa đón: Sao Việt đồng loạt lên tiếng, người bàng hoàng, người chỉ ra điểm phi lý

Hậu trường 07/08/2019 11:10

Trên trang cá nhân, nhiều sao Việt tỏ ra bàng hoàng trước thông tin học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway.

Vụ việc học sinh lớp 1 tử vong thương tâm vì bị bỏ quên trên xe đưa đón đang khiến dư luận bàng hoàng. Được biết, nạn nhân là học sinh của Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Dịch Vọng, Hà Nội). Trước thông tin này, một số sao Việt có con đang ở độ tuổi đến trường không khỏi đau xót, lo lắng.

hoc sinh lop 1 tu vong 1
Bệnh viên nơi thi thể cháu bé được chuyển tới - Ảnh: Internet

Siêu mẫu Xuân Lan thể hiện sự đau xót đối với gia đình nạn nhân: “Cô khóc vì thương con!! Thương gia đình con! Làm sao vượt qua đây? Con vào lớp 1. Bắt đầu đi học buổi thứ hai. Sao mà đau lòng đến vậy?? Con ơi”.

hoc sinh lop 1 tu vong 2
Bài đăng của Xuân Lan - Ảnh: FB

Trong khi đó, MC Thảo Vân lại bức xúc cho rằng đây là sự tắc trách, cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp của nhà trường. Bên cạnh đó, cô cũng không giấu được sự chua xót trước câu chuyện thương tâm này: “Không dám hình dung giây phút khi cháu bé 6 tuổi một mình trên xe 9 tiếng đồng hồ, dưới nắng nóng gay gắt thế, cứ lả dần đi và rời xa cõi đời này thế nào nữa. Thương xót con đến thắt ruột, thắt tim…”.

hoc sinh lop 1 tu vong 3
MC Thảo Vân bức xúc vì sự tắc trách của nhà trường - Ảnh: FB

Đồng suy nghĩ với MC Thảo Vân, diễn viên Khánh Huyền cũng không ngừng đặt ra những câu hỏi về sự tắc trách của nhà trường: “Thường các trường quốc tế có đội ngũ giám hộ đưa rước các con sao lại để thế này? Sao con ở trong danh sách đưa rước mà cô giáo không thấy con đi học, không thấy báo nghỉ của gia đình không thắc mắc sớm? Quá nhiều điều phi lý”.

Riêng với diễn viên Bảo Anh của “Người phán xử”, anh khẳng định không bao giờ dám để con đi học mà không có bố mẹ đưa đi.

hoc sinh lop 1 tu vong 4
Diễn viên Bảo Anh khẳng định không bao giờ để con đến trường một mình - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của những sao Việt này, cư dân mạng cũng đồng loạt thể hiện sự đau xót và gửi lời chia buồn đến gia đình bé trai xấu số.

Sao Việt bức xúc về đoạn clip nghi Kin Nguyễn bạo hành con trai riêng Thu Thủy: Gắt nhất là Khắc Việt nhưng Xuân Lan mới thật sự thâm thuý

Sao Việt bức xúc về đoạn clip nghi Kin Nguyễn bạo hành con trai riêng Thu Thủy: Gắt nhất là Khắc Việt nhưng Xuân Lan mới thật sự thâm thuý

Tuy không 'chỉ mặt đặt tên' thế nhưng ai cũng hiểu những dòng trạng thái này đang ám chỉ vụ việc con trai riêng của nữ ca sĩ Thu Thủy nghi bị bạo hành.

Xem thêm
Từ khóa:   Xuân Lan trường gateway

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 10 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026