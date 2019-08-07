Trên trang cá nhân, nhiều sao Việt tỏ ra bàng hoàng trước thông tin học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway.

Vụ việc học sinh lớp 1 tử vong thương tâm vì bị bỏ quên trên xe đưa đón đang khiến dư luận bàng hoàng. Được biết, nạn nhân là học sinh của Trường Phổ thông liên cấp quốc tế Gateway (Dịch Vọng, Hà Nội). Trước thông tin này, một số sao Việt có con đang ở độ tuổi đến trường không khỏi đau xót, lo lắng. Bệnh viên nơi thi thể cháu bé được chuyển tới - Ảnh: Internet Siêu mẫu Xuân Lan thể hiện sự đau xót đối với gia đình nạn nhân: “Cô khóc vì thương con!! Thương gia đình con! Làm sao vượt qua đây? Con vào lớp 1. Bắt đầu đi học buổi thứ hai. Sao mà đau lòng đến vậy?? Con ơi”.

Bài đăng của Xuân Lan - Ảnh: FB Trong khi đó, MC Thảo Vân lại bức xúc cho rằng đây là sự tắc trách, cẩu thả, thiếu chuyên nghiệp của nhà trường. Bên cạnh đó, cô cũng không giấu được sự chua xót trước câu chuyện thương tâm này: “Không dám hình dung giây phút khi cháu bé 6 tuổi một mình trên xe 9 tiếng đồng hồ, dưới nắng nóng gay gắt thế, cứ lả dần đi và rời xa cõi đời này thế nào nữa. Thương xót con đến thắt ruột, thắt tim…”. MC Thảo Vân bức xúc vì sự tắc trách của nhà trường - Ảnh: FB Đồng suy nghĩ với MC Thảo Vân, diễn viên Khánh Huyền cũng không ngừng đặt ra những câu hỏi về sự tắc trách của nhà trường: “Thường các trường quốc tế có đội ngũ giám hộ đưa rước các con sao lại để thế này? Sao con ở trong danh sách đưa rước mà cô giáo không thấy con đi học, không thấy báo nghỉ của gia đình không thắc mắc sớm? Quá nhiều điều phi lý”.

Riêng với diễn viên Bảo Anh của “Người phán xử”, anh khẳng định không bao giờ dám để con đi học mà không có bố mẹ đưa đi. Diễn viên Bảo Anh khẳng định không bao giờ để con đến trường một mình - Ảnh: Internet Dưới bài đăng của những sao Việt này, cư dân mạng cũng đồng loạt thể hiện sự đau xót và gửi lời chia buồn đến gia đình bé trai xấu số.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-hoc-sinh-lop-1-tu-vong-tren-xe-dua-don-sao-viet-dong-loat-len-tieng-nguoi-bang-hoang-nguoi-chi-ra-diem-phi-ly-333591.html