Ca sĩ Hồng Nhung vô cùng xót xa trước vụ học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway.

Dư luận đang vô cùng bàng hoàng trước vụ việc học sinh lớp 1 tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway (Hà Nội). Không chỉ cộng đồng mạng mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng bày tỏ sự đau xót trước câu chuyện thương tâm này.

Hình ảnh tại bệnh viện, nơi cháu bé được đưa đến cấp cứu - Ảnh: Internet

Là một người mẹ có hai con đang trong độ tuổi cắp sách đến trường, ca sĩ Hồng Nhung bàng hoàng khi đọc được thông tin này.

Bà mẹ hai con viết: "Sẽ có cả ngàn câu hỏi tại sao cho cái chết oan ức của em bé mới lớp 1. Những măng non còn cần sự chăm sóc, giáo dưỡng, bao bọc của người lớn, phụ thuộc hoàn toàn vào trách nhiệm của người lớn... sẽ gặp nguy hiểm vì những sơ sẩy thiếu cẩn trọng, thiếu sự quan tâm, thương yêu hết lòng.

Thật đau đớn quá! Nỗi đau không bao giờ hàn gắn được cho bố mẹ và cả họ hàng, gia đình con... Sự ân hận để đời cho những người có trách nhiệm liên quan...

Nhưng đáng buồn nhất vẫn là cái chết trong sợ hãi, cô đơn, đau đớn, không chống đỡ nổi của một cơ thể nhỏ bé, một tâm hồn trong sáng như một thiên thần...".

Ca sĩ Hồng Nhung lên tiếng trước cái chết thương tâm của bé trai - Ảnh: FB

Dòng chia sẻ của ca sĩ Hồng Nhung nhận được sự quan tâm rất lớn từ cư dân mạng. Mọi người để lại vô số bình luận bất bình trước cái chết đau lòng của cháu bé vì sự quản lý lỏng lẻo của nhà trường.

Cộng đồng mạng phẫn nộ trước cách quản lý lỏng lẻo của trường quốc tế Gateway - Ảnh: FB

Trước đó, nhiều nghệ sĩ như: bà xã Đăng Khôi, Dương Yến Ngọc, Pha Lê, Thảo Vân... cũng gửi lời chia buồn trước mất mát của gia đình nạn nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/co-con-trac-tuoi-diva-hong-nhung-dut-ruot-truoc-vu-hoc-sinh-lop-1-tu-vong-chet-trong-so-hai-co-don-dau-don-333642.html