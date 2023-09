Theo thông tin từ cơ quan chức năng, biên đạo múa Hữu Trị qua đời do tự tử. Sự ra đi đột ngột của ông khiến nhiều nghệ sĩ Việt xót xa.

Sáng 18/7, thông tin biên đạo múa Hữu Trị qua đời ở tuổi 55 do ngã từ tầng 13 chung cư xuống đất khiến mọi người bàng hoàng. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể nam nghệ sĩ về an táng.

Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an quận Bình Thạnh xác nhận nam biên đạo ngã từ tầng 13 chung cư là do tự tử. Theo thông tin trên Zing, do nguyện vọng từ phía gia đình, kết quả khám nghiệm pháp y sẽ không được tiết lộ.

Nghệ sĩ Hữu Trị qua đời đột ngột khiến nhiều người bàng hoàng, xót xa - Ảnh: Internet

Khi biết tin biên đạo múa Hữu Trị đột ngột qua đời, rất nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ sự tiếc thương người nghệ sĩ tài hoa.

Ca sĩ Phương Thanh tiếc thương trước sự ra đi của người đồng nghiệp tài hoa - Ảnh: FBNV

Khi nhận được tin, MC Đại Nghĩa không kiềm được nước mắt: 'Mọi người sẽ mãi nhớ đến anh, biên đạo múa Hữu Trị tài năng. Ngủ yên anh nhé' - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Nam Cường bàng hoàng khi nhận tin dữ: 'Em vẫn chưa tin anh đã ra đi, bạn bè vẫn không ai tin được điều đó...' - Ảnh: FBNV

Võ Hạ Trâm viết lời tạm biệt đàn anh - Ảnh: FBNV

Hiện thi thể biên đạo múa Hữu Trị đã được đưa về chùa Vĩnh Nghiêm để làm lễ viếng, sau đó chuyển đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa để hỏa táng. Rất đông nghệ sĩ đã đến thắp hương tiễn biệt người đồng nghiệp tài hoa, bạc mệnh.

Nghệ sĩ bàng hoàng khi Hữu Trị qua đời do ngã từ tầng 13 Diễn viên hài Quang Minh, Quốc Thuận, Tố Ny xót xa và bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của biên đạo múa Hữu Trị.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/roi-tu-tang-13-xuong-dat-tu-vong-cong-an-xac-nhan-bien-dao-mua-huu-tri-tu-tu-331683.html