Theo thông tin từ cơ quan chức năng, biên đạo múa Hữu Trị qua đời do tự tử. Sự ra đi đột ngột của ông khiến nhiều nghệ sĩ Việt xót xa.
- Biên đạo múa Hữu Trị đột ngột qua đời ở tuổi 55 vì ngã từ tầng 13 chung cư
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Sáng 18/7, thông tin biên đạo múa Hữu Trị qua đời ở tuổi 55 do ngã từ tầng 13 chung cư xuống đất khiến mọi người bàng hoàng. Hiện tại, gia đình đã đưa thi thể nam nghệ sĩ về an táng.
Sau khi tiến hành điều tra, cơ quan công an quận Bình Thạnh xác nhận nam biên đạo ngã từ tầng 13 chung cư là do tự tử. Theo thông tin trên Zing, do nguyện vọng từ phía gia đình, kết quả khám nghiệm pháp y sẽ không được tiết lộ.
Khi biết tin biên đạo múa Hữu Trị đột ngột qua đời, rất nhiều nghệ sĩ Việt bày tỏ sự tiếc thương người nghệ sĩ tài hoa.
Hiện thi thể biên đạo múa Hữu Trị đã được đưa về chùa Vĩnh Nghiêm để làm lễ viếng, sau đó chuyển đến nghĩa trang Bình Hưng Hòa để hỏa táng. Rất đông nghệ sĩ đã đến thắp hương tiễn biệt người đồng nghiệp tài hoa, bạc mệnh.