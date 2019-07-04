'Lạnh gáy' nghe Kiều Trinh kể lại giấc mơ kỳ lạ về cố nghệ sĩ Lê Bình sau 2 tháng qua đời

Hậu trường 04/07/2019 11:38

Diễn viên Kiều Trinh xúc động bởi đây là lần đầu cô mơ thấy cố nghệ sĩ Lê Bình sau 2 tháng từ ngày tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Mới đây, diễn viên Kiều Trinh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả và đồng nghiệp khi kể về giấc mơ gặp cố nghệ sĩ Lê Bình. Theo đó, khi chuyến bay từ San Francisco cất cánh được 10 phút, cô đã nghe giọng nói và thấy đàn anh quá cố trong lúc mơ màng. Vì là đầu đầu mơ thấy đồng nghiệp thân thiết từ sau khi ông mất nên cô không thể ngủ suốt hành trình bay.

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Diễn viên Kiều Trinh kể về giấc mơ kỳ lạ gặp cố nghệ sĩ Lê Bình - Ảnh: FBNV

Cô viết: “Từ San Francisco khi máy bay vừa cất cánh 10 phút thì 2 mắt Út Lùng nặng trĩu không mở nổi, chập chờn loáng thoáng bên tai Út vẫn nghe được giọng nói của mọi người trên chuyến bay nhưng trong cơn mơ màng rõ ràng Út nhìn thấy anh trong bộ đồ sơ mi đứng ngay bậc tam cấp có tay vịn bằng ống sắt sơn màu đen.

Khung cảnh giống như của nhà ga xe lửa, vẫn dáng vẻ chân chất và bộ đồ quần tây sơ mi hoa. Tay anh cầm cái nón tai bèo, anh trông trẻ lắm như U50 chứ không bằng độ tuổi hiện tại. Và lúc đó anh không nhìn thấy Út, nhưng Út thấy anh trong khung cảnh rất rõ, lúc đó rõ ràng trong tìm thức Út vẫn nghe giọng nói lao xao của các hành khách xung quanh mình và thấy anh. Út không biết là anh muốn nói gì cùng Út vì đây là lần đầu tiên Út thấy anh từ ngày anh đi xa. Hay anh mừng cho em gái được đi xa và muốn cùng em tham quan các miền đất lạ”.

'Lạnh gáy' nghe Kiều Trinh kể lại giấc mơ kỳ lạ về cố nghệ sĩ Lê Bình sau 2 tháng qua đời - Ảnh 2
Thời gian đàn anh lâm bệnh nặng, nữ diễn viên đã đến tận nhà thăm hỏi - Ảnh: FBNV
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Nhiều năm làm nghệ thuật, nghệ sĩ Lê Bình được mọi người yêu mến - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều đồng nghiệp và bạn bè cũng bày tỏ sự xúc động khi nghe diễn viên Kiều Trinh kể lại.

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Nghệ sĩ Lê Bình ra đi là nỗi mất mát lớn với nền nghệ thuật nước nhà - Ảnh: Internet

Sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư phổi, nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1/5. Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương vô bờ cho đồng nghiệp và khán giả. Tang lễ của cố nghệ sĩ được lo tươm tất, toàn bộ số tiền phúng điếu và tiền điều trị còn lại được gia đình làm thiện nguyện theo di nguyện của ông. Dù đã đi về cõi vĩnh hằng nhưng sự kiên cường và tấm lòng tốt của nghệ sĩ Lê Bình vẫn được đồng nghiệp nhắc đến.

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