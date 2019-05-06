Lộ hình ảnh đầu tiên của Mai Phương sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư

Hậu trường 06/05/2019 16:20

MC Ốc Thanh Vân vừa khoe loạt ảnh cùng diễn viên Mai Phương tận hưởng ngày cuối tuần vui vẻ, ấm áp bên người thân yêu.

Trên trang Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân vừa đăng tải loạt ảnh đi chơi ngày cuối tuần cùng người thân, bạn bè. Đặc biệt, mẹ con Mai Phương cũng xuất hiện trong ảnh. Nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng diện trang phục giản dị, cười rạng rỡ khi đi chơi cùng mọi người.

Lộ hình ảnh đầu tiên của Mai Phương sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư - Ảnh 1

Lộ hình ảnh đầu tiên của Mai Phương sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư - Ảnh 2
Mai Phương vui vẻ đi chơi cùng mọi người dịp cuối tuần - Ảnh: FBNV

Nhìn những hình ảnh này, người hâm mộ phần nào yên tâm và hy vọng Mai Phương sẽ ổn định tinh thần, tiếp tục chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác.

Ít ngày trước, tin buồn diễn viên Lê Bình qua đời sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư khiến cô rất sốc. Khi đến viếng đàn anh, MC Ốc Thanh Vân tâm sự rằng cô phải động viên Mai Phương rất nhiều để đàn em ổn định tinh thần.

Lộ hình ảnh đầu tiên của Mai Phương sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư - Ảnh 3
Nghệ sĩ Lê Bình đã qua đời vào ngày 1/5 vừa qua - Ảnh: Internet

Mai Phương và cố nghệ sĩ Lê Bình phát hiện bệnh cùng một thời điểm. Thậm chí, bệnh của Mai Phương còn nặng hơn nên việc đàn anh qua đời khiến cô cảm thấy bất an. Bà mẹ đơn thân cũng không thể đến thắp hương cho nam nghệ sĩ quá cố vì sức khỏe yếu.

Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay

Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay

Người hâm mộ, đồng nghiệp đứng chật kín nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để đưa tiễn cố nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

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