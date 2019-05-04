Đây là cách Mai Phương trấn an tinh thần sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư

Hậu trường 04/05/2019 13:47

Chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của nghệ sĩ Lê Bình, diễn viên Mai Phương đang cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách đọc sách.

Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân khi đến viếng nghệ sĩ Lê Bình ít ngày trước, tinh thần Mai Phương đang không ổn định. Cô khá sốc khi biết tin đàn anh qua đời. Dù rất muốn đến thắp hương tiễn biệt cố nghệ sĩ nhưng sức khỏe của nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng không cho phép. Điều này khiến công chúng vô cùng lo lắng cho tình trạng của bà mẹ đơn thân.

Đây là cách Mai Phương trấn an tinh thần sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư - Ảnh 1
Đến viếng nghệ sĩ Lê Bình, Ốc Thanh Vân tâm sự Mai Phương đang bị sốc vì biết tin buồn từ đàn anh
Đây là cách Mai Phương trấn an tinh thần sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư - Ảnh 2
Phát hiện bệnh cùng lúc, Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình thường thăm hỏi lẫn nhau tại bệnh viện - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây Mai Phương khiến bạn bè và người hâm mộ phần nào yên tâm khi tự trấn an bản thân bằng cách đăng tải quyển sách với tựa đề "Ung thư hãy biến đi" kèm chú thích khích lệ chính mình.

“Nếu bạn thấy bầu trời của mình chỉ là đêm đen thì cuốn sách này có lẽ sẽ giúp bạn thẳng tiến tới nơi có ánh sáng của vầng dương mà bạn đang đợi chờ mỏi mòn”, Mai Phương động viên chính mình.

Đây là cách Mai Phương trấn an tinh thần sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư - Ảnh 3
Mai Phương đọc sách để trấn an tinh thần trong quá trình trị bệnh - Ảnh: FBNV

 Đây là cách Mai Phương trấn an tinh thần sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư - Ảnh 4

Đây là cách Mai Phương trấn an tinh thần sau cú sốc nghệ sĩ Lê Bình qua đời vì ung thư - Ảnh 5
Mọi người động viên cô cố gắng giữ gìn sức khỏe, vượt qua bệnh tật - Ảnh: FBNV

Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình cùng phát hiện mắc bệnh ung thư phổi vào đầu năm 2018. Sau 1 năm điều trị, sức khỏe của nữ diễn viên có nhiều tiến triển tích cực. Cô đã có thể tham gia một vài hoạt động nghệ thuật để bớt nhớ nghề. Mới đây, Mai Phương vừa cùng MC Ốc Thanh Vân đi du lịch tại Bhutan. Ngoài tham quan, khi đến với "đất nước hạnh phúc", nữ diễn viên cũng cầu mong sức khỏe và những điều tốt đẹp sẽ đến.

Xót xa hình ảnh Mai Phương ngồi xe lăn đi du lịch, ôm mặt bật khóc khi cầu nguyện sức khỏe

Xót xa hình ảnh Mai Phương ngồi xe lăn đi du lịch, ôm mặt bật khóc khi cầu nguyện sức khỏe

Mai Phương đang có chuyến du lịch tại Bhutan cùng Ốc Thanh Vân. Dù phải ngồi xe lăn vì sức khỏe không đảm bảo nhưng cô cũng có nhiều trải nghiệm thú vị tại đây.

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