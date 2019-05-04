Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân khi đến viếng nghệ sĩ Lê Bình ít ngày trước, tinh thần Mai Phương đang không ổn định. Cô khá sốc khi biết tin đàn anh qua đời. Dù rất muốn đến thắp hương tiễn biệt cố nghệ sĩ nhưng sức khỏe của nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng không cho phép. Điều này khiến công chúng vô cùng lo lắng cho tình trạng của bà mẹ đơn thân.

Đến viếng nghệ sĩ Lê Bình, Ốc Thanh Vân tâm sự Mai Phương đang bị sốc vì biết tin buồn từ đàn anh

Phát hiện bệnh cùng lúc, Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình thường thăm hỏi lẫn nhau tại bệnh viện - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây Mai Phương khiến bạn bè và người hâm mộ phần nào yên tâm khi tự trấn an bản thân bằng cách đăng tải quyển sách với tựa đề "Ung thư hãy biến đi" kèm chú thích khích lệ chính mình.