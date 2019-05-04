Chưa hết bàng hoàng trước sự ra đi bất ngờ của nghệ sĩ Lê Bình, diễn viên Mai Phương đang cố gắng lấy lại tinh thần bằng cách đọc sách.
- Thương bạn như Ốc Thanh Vân, đưa Mai Phương đi Bhutan cầu bình an sức khỏe, để 3 con ở nhà cho chồng lo
- 'Mỹ nữ sát trai' Mai Phương Thúy nhắc nhẹ mấy em kém tuổi: 'Ngừng xưng anh hoặc xưng tên được không?'
Theo chia sẻ của Ốc Thanh Vân khi đến viếng nghệ sĩ Lê Bình ít ngày trước, tinh thần Mai Phương đang không ổn định. Cô khá sốc khi biết tin đàn anh qua đời. Dù rất muốn đến thắp hương tiễn biệt cố nghệ sĩ nhưng sức khỏe của nữ diễn viên Những thiên thần áo trắng không cho phép. Điều này khiến công chúng vô cùng lo lắng cho tình trạng của bà mẹ đơn thân.
Tuy nhiên, mới đây Mai Phương khiến bạn bè và người hâm mộ phần nào yên tâm khi tự trấn an bản thân bằng cách đăng tải quyển sách với tựa đề "Ung thư hãy biến đi" kèm chú thích khích lệ chính mình.
“Nếu bạn thấy bầu trời của mình chỉ là đêm đen thì cuốn sách này có lẽ sẽ giúp bạn thẳng tiến tới nơi có ánh sáng của vầng dương mà bạn đang đợi chờ mỏi mòn”, Mai Phương động viên chính mình.
Mai Phương và nghệ sĩ Lê Bình cùng phát hiện mắc bệnh ung thư phổi vào đầu năm 2018. Sau 1 năm điều trị, sức khỏe của nữ diễn viên có nhiều tiến triển tích cực. Cô đã có thể tham gia một vài hoạt động nghệ thuật để bớt nhớ nghề. Mới đây, Mai Phương vừa cùng MC Ốc Thanh Vân đi du lịch tại Bhutan. Ngoài tham quan, khi đến với "đất nước hạnh phúc", nữ diễn viên cũng cầu mong sức khỏe và những điều tốt đẹp sẽ đến.