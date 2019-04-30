Xót xa hình ảnh Mai Phương ngồi xe lăn đi du lịch, ôm mặt bật khóc khi cầu nguyện sức khỏe

Mai Phương đang có chuyến du lịch tại Bhutan cùng Ốc Thanh Vân. Dù phải ngồi xe lăn vì sức khỏe không đảm bảo nhưng cô cũng có nhiều trải nghiệm thú vị tại đây.

Trên trang cá nhân, Ốc Thanh Vân thường xuyên cập nhật hình ảnh mới nhất của diễn viên Mai Phương. Dù sức khỏe không được tốt nhưng nhờ có sự chăm sóc tận tình của đàn chị, diễn viên Những thiên thần áo trắng có thể khám phá nhiều địa danh nổi tiếng tại Bhutan. Mới đây, Ốc Thanh Vân tiết lộ vừa cùng Mai Phương chinh phục đỉnh núi Tiger’s Nest. Với tinh thần mạnh mẽ, ý chí kiên cường, cả hai đã chinh phục được đỉnh núi này. Có thể nói, với một người đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác thì đây quả là một kỳ tích. Vì quá xúc động và hạnh phúc, Mai Phương đã bật khóc.

Dù sức yếu nhưng Mai Phương vẫn giữ tinh thần lạc quan, leo lên đỉnh núi để cầu bình an và sức khỏe - Ảnh: FBNV Ốc Thanh Vân viết: "Có người lên được Tiger’s Nest rồi khóc nhè nè bà con ơi. Khóc nhè không phải là vì mệt hay đau nha, mà là, ôi mình đã làm được. Đã làm được! Để lên được đây phải qua 3 chặng. Hai chị em sáng đi ngựa lên được... 1km. Sau đó cuốc bộ leo núi 4km. Ôi chu choa. Vừa leo vừa động viên nhau cố lên, mệt thì ngồi nghỉ, nhấp ngụm nước, rồi lại leo tiếp. Nói vui với nhau, giờ mà có KaLaKao và Lavie đứng trên cao ngoắc ngoắc là hai bà mẹ có động lực leo lên cái vèo luôn.

Mai Phương bật khóc vì đã vượt qua được chính mình - Ảnh: FBNV Cầu nguyện rồi hai chị em lại leo xuống. Em Mai Phương có hai anh Bhutan bảo kê, một anh hướng dẫn viên và một anh nài ngựa. Anh nài ngựa cõng một đoạn, em mình lết một đoạn khá dài. Đến bến có ngựa đợi, em tôi leo lên ngựa đi xuống còn tôi thì cuốc bộ xuống, thật bất công". Trong suốt hành trình tham quan, nữ diễn viên luôn mang theo xe lăn để sử dụng những lúc mệt mỏi, đi nhiều - Ảnh: FBNV Mai Phương phát hiện mắc bệnh ung thư vào giữa năm 2018. Từ lúc nhận được tin dữ, Ốc Thanh Vân là người luôn bên cạnh động viên đàn em thân thiết. Không chỉ thường xuyên túc trực tại bệnh viện, bà mẹ ba con còn đón bé Lavie về chăm sóc. Cô cũng là một trong số những nghệ sĩ đầu tiên đứng lên kêu gọi quyên góp tiền, giúp bà mẹ đơn thân có kinh phí điều trị. Giữa showbiz đầy thị phi, mối quan hệ thân thiết hiếm có này của họ được cư dân mạng hết lòng ngưỡng mộ.

Thương bạn như Ốc Thanh Vân, đưa Mai Phương đi Bhutan cầu bình an sức khỏe, để 3 con ở nhà cho chồng lo Dù thương các con dịp lễ không có mẹ bên cạnh chăm sóc, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn quyết định cùng Mai Phương đi Bhutan cầu bình an, sức khỏe.

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