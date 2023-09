Rất nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Mai Phương - Ảnh: Facebook

Trước sự lo lắng của mọi người, Mai Phương chính thức lên tiếng giải thích. Thực ra người phải nhập viện cấp cứu là bé Lavie chứ không phải cô. Cô bé phải đi cấp cứu giữa đêm vì bị đau tai.

Mai Phương xin lỗi và thông báo tình hình để trấn an mọi người: "Xin lỗi, xin lỗi khiến cả nhà lo lắng... Tối hôm qua do Lavie tự nhiên bị đau lỗ tai quá... con không ngủ được nên Phương cho Lavie đi cấp cứu... không phải Phương bị gì đâu ah... Cả nhà an tâm nhé".