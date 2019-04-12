Sau khi khiến dân mạng lo lắng vì đăng tin nhập viện, diễn viên Mai Phương lên tiếng giải thích, trấn an mọi người.
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Khoảng 2 giờ sáng nay, diễn viên Mai Phương khiến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và người hâm mộ hoảng hốt khi đăng tải thông tin nói về chuyện nhập viện. Rất nhanh sau đó, diễn viên Kha Ly, Ốc Thanh Vân, Quốc Thái... cùng đông đảo cư dân mạng lập tức để lại bình luận hỏi thăm. Vì đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư, nên mọi động thái liên quan đến sức khỏe của Mai Phương luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.
Trước sự lo lắng của mọi người, Mai Phương chính thức lên tiếng giải thích. Thực ra người phải nhập viện cấp cứu là bé Lavie chứ không phải cô. Cô bé phải đi cấp cứu giữa đêm vì bị đau tai.
Mai Phương xin lỗi và thông báo tình hình để trấn an mọi người: "Xin lỗi, xin lỗi khiến cả nhà lo lắng... Tối hôm qua do Lavie tự nhiên bị đau lỗ tai quá... con không ngủ được nên Phương cho Lavie đi cấp cứu... không phải Phương bị gì đâu ah... Cả nhà an tâm nhé".
Sau gần 1 năm điều trị bệnh ung thư phổi, hiện sức khỏe của bà mẹ đơn thân có nhiều tiến triển tích cực. Các tế bào bị tổn thương đang dần phục hồi lại, khối u cũng teo nhỏ và gần như không thấy. Vài ngày trước, Mai Phương còn vui vẻ đưa con gái đi du lịch nước ngoài để ngắm hoa đào.