Khoảng 2 giờ sáng nay, diễn viên Mai Phương khiến bạn bè, đồng nghiệp thân thiết và người hâm mộ hoảng hốt khi đăng tải thông tin nói về chuyện nhập viện. Rất nhanh sau đó, diễn viên Kha Ly, Ốc Thanh Vân, Quốc Thái... cùng đông đảo cư dân mạng lập tức để lại bình luận hỏi thăm. Vì đang trong quá trình điều trị bệnh ung thư, nên mọi động thái liên quan đến sức khỏe của Mai Phương luôn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Rất nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ lo lắng cho sức khỏe của Mai Phương - Ảnh: Facebook

Trước sự lo lắng của mọi người, Mai Phương chính thức lên tiếng giải thích. Thực ra người phải nhập viện cấp cứu là bé Lavie chứ không phải cô. Cô bé phải đi cấp cứu giữa đêm vì bị đau tai.

Mai Phương xin lỗi và thông báo tình hình để trấn an mọi người: "Xin lỗi, xin lỗi khiến cả nhà lo lắng... Tối hôm qua do Lavie tự nhiên bị đau lỗ tai quá... con không ngủ được nên Phương cho Lavie đi cấp cứu... không phải Phương bị gì đâu ah... Cả nhà an tâm nhé".