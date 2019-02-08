Đang bị bệnh ung thư, Mai Phương và con gái đón Tết Kỷ Hợi thế nào?

Hậu trường 08/02/2019 09:23

Sau thời gian điều trị bệnh hiểm nghèo, hiện sức khỏe của diễn viên Mai Phương đã ổn định và có thể tự lái xe đi chúc Tết.

Ốc Thanh Vân là người chị, người đồng nghiệp vô cùng thân thiết với Mai Phương. Suốt thời gian đàn em nhập viện điều trị ung thư, cô luôn ở bên cạnh chăm sóc và cập nhật thông tin bệnh tình của Mai Phương với công chúng. Cách đây ít giờ, bà mẹ ba con vừa chia sẻ về cái Tết của mẹ con diễn viên Những thiên thần áo trắng sau thời gian bạo bệnh.

Đang bị bệnh ung thư, Mai Phương và con gái đón Tết Kỷ Hợi thế nào? - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân chia sẻ ảnh mẹ con Mai Phương đến chúc Tết - Ảnh: FBNV

Trên trang cá nhân, cô đăng tải loạt ảnh Mai Phương và bé Lavie đến nhà chúc Tết. Có thể thấy, tình trạng sức khỏe của nữ diễn viên đã khá hơn, sắc mặt tươi tắn, hồng hào. Đặc biệt, Mai Phương có thể tự lái xe đưa con gái đi chúc Tết.

“Em tôi qua nhà chơi hôm qua. Thấy em tôi xinh không? Khoe với cả nhà là em Mai Phương đã được nâng cấp nha, tự lái xe qua luôn đó ghê chưa. Hôm nay hai mẹ con đi biển chơi rồi. Tận hưởng đi em yêu ơi. Một năm nhiều biến động đã qua. Năm nay sẽ còn nhiều điều diệu kỳ đến với hai mẹ con nữa nhé! Yêu lắm”, Ốc Thanh Vân viết.

Đang bị bệnh ung thư, Mai Phương và con gái đón Tết Kỷ Hợi thế nào? - Ảnh 2
Mai Phương rạng ngời, cùng diện đồ đôi với con gái đi chúc Tết - Ảnh: FBNV
Đang bị bệnh ung thư, Mai Phương và con gái đón Tết Kỷ Hợi thế nào? - Ảnh 3
Sức khỏe cô đã ổn định và thoải mái vui chơi cùng con gái - Ảnh: FBNV
Đang bị bệnh ung thư, Mai Phương và con gái đón Tết Kỷ Hợi thế nào? - Ảnh 4
Sau thời gian bạo bệnh, Mai Phương cùng con gái đón một mùa Tết vui vẻ và ấm áp - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, Mai Phương nhận được nhiều lời hỏi thăm của công chúng. Người hâm mộ cũng gửi rất nhiều lời chúc đến cô nhân dịp năm mới. Ai cũng mong bà mẹ đơn thân sớm khỏe mạnh để lo cho con gái và tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật.

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