Bất ngờ thay đổi phong cách, diễn viên Mai Phương khiến nhiều đồng nghiệp không còn nhận ra vì quá khác.

Hầu như không tham gia vào các hoạt động của làng giải trí Việt suốt gần 1 năm qua, nhưng diễn viên Mai Phương vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của công chúng. Đặc biệt, mọi hình ảnh và thông tin mới liên quan đến cô trong thời gian điều trị bệnh ung thư luôn được mọi người đặc biệt chú ý. Ít giờ trước, Mai Phương vừa cập nhật hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân. Nữ diễn viên viết: “Làm gì để hạnh phúc? Dạ, làm điều mình muốn làm hoặc thích làm đó cũng là niềm hạnh phúc đó à".

Mai Phương 'lột xác' khó nhận ra sau khi thay đổi phong cách - Ảnh: FBNV Nhiều người vô cùng bất ngờ bởi hình ảnh lạ lẫm của Mai Phương khi thay đổi phong cách ăn mặc và trang điểm. Không nói đến khán giả, ngay cả những đồng nghiệp thân thiết nhất với bà mẹ đơn thân như: Ốc Thanh Vân, Lâm Vỹ Dạ, Kha Ly, Tú Vi… cũng phải thốt lên: “Ui trời, mới nhìn em tưởng Hồ Ngọc Hà! Xuất sắc chị ơi"; "Ủa ai đây?"; "Lạ hoắc... Nhưng mà đẹp là được"; "Trời ơi không nhận ra em tôi"... Dù bất ngờ nhưng hầu hết mọi người đều thích và ủng hộ sự thay đổi này của Mai Phương.

Ốc Thanh Vân, Tú Vi, Quốc Thái... bất ngờ trước sự thay đổi của đồng nghiệp - Ảnh: FBNV Thông tin Mai Phương nhập viện điều trị bệnh ung thư phổi được lan truyền rộng rãi vào khoảng giữa năm 2018. Khi biết hoàn cảnh của nữ diễn viên phải một mình chăm sóc con gái nhỏ tuổi, đông đảo đồng nghiệp, khán giả đã gửi lời động viên tinh thần và giúp đỡ về vật chất để cô an tâm trị bệnh. Hình ảnh Mai Phương gầy nhom, xanh xao khi nhập viện điều trị ung thư - Ảnh: FBNV Hiện tại, sức khỏe của cô đã ổn định, ngày càng rạng rỡ và xinh đẹp - Ảnh: FBNV Sau nhiều tháng điều trị theo phác đồ riêng do bác sĩ chỉ định, sức khỏe của Mai Phương có nhiều chuyển biến tốt. Dù chưa hồi phục hoàn toàn nhưng tế bào ung thư đã dần teo lại, những bộ phận bị thoái hóa cũng đang phục hồi. Đặc biệt, Mai Phương đã có thể tham gia một vài hoạt động biểu diễn nhẹ nhàng để bớt nhớ nghề.

Mai Phương tái xuất, bật khóc nức nở sau 7 tháng điều trị ung thư Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, Mai Phương đã có những chia sẻ đầy xúc động trên sóng truyền hình.

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