Mai Phương tái xuất, bật khóc nức nở sau 7 tháng điều trị ung thư

Hậu trường 27/02/2019 16:53

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư, Mai Phương đã có những chia sẻ đầy xúc động trên sóng truyền hình.

Tối 26/2, Mai Phương bất ngờ xuất hiện trong chương trình "Giải mã tri kỷ" sau đúng 7 tháng điều trị ung thư phổi. Dẫn chương trình là Ốc Thanh Vân - đồng thời là người chị thân thiết từng giúp đỡ Mai Phương rất nhiều trong quá trình trị bệnh.

Có thể thấy, thần sắc của Mai Phương đã ổn hơn trước rất nhiều. Cô diện chiếc váy màu đỏ sang trọng khoe được làn da hồng hào, cho thấy bệnh tật đã có tiến triển đáng kể. Tại chương trình, bà mẹ đơn thân nhiều lần bật khóc khi tâm sự về khoảng thời gian khó khăn khi điều trị ung thư. Chính Ốc Thanh Vân cũng không giấu được xúc động khi nhớ lại những giây phút Mai Phương cận kề sinh tử.

“Khi nghe tin Phương bị bệnh, tôi không nghĩ nó nghiêm trọng đến như vậy nhưng khi cầm tờ giấy khám bệnh thì tôi đã biết là mình phải làm gì đó cho em. Thời gian đó không phải là chuỗi ngày quá dài nhưng mình cứ ngồi đó, xem em cần gì, lâu lâu chạy vào xem em như thế nào. Đến giờ đi làm thì tôi ngồi ở hành lang bệnh viện để trang điểm”, Ốc Thanh Vân nhớ lại.

Mai Phương tái xuất, bật khóc nức nở sau 7 tháng điều trị ung thư - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân xúc động với những chia sẻ của Mai Phương trên sóng truyền hình - Ảnh: Internet
Mai Phương tái xuất, bật khóc nức nở sau 7 tháng điều trị ung thư - Ảnh 2
Mai Phương bật khóc sau khoảng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư - Ảnh: Internet
Mai Phương tái xuất, bật khóc nức nở sau 7 tháng điều trị ung thư - Ảnh 3
Nghị lực phi thường của Mai Phương trước bệnh tật khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Internet

Qua chương trình, Mai Phương cũng không quên chia sẻ những dự định trong thời gian tới. Cô cho biết vẫn sẽ đi diễn nhưng ưu tiên giữ gìn sức khỏe.

“Niềm đam mê thì không bao giờ tắt trong lòng mình, tâm mình lúc nào cũng hướng về sân khấu về truyền hình và muốn quay trở lại sớm nhất có thể. Nhưng tôi cũng biết tình trạng hiện tại của mình nên khi nhận lời mời nào đều phải cân nhắc rất kĩ vì sức khỏe của bản thân cũng như không làm gián đoạn công việc chung của mọi người. Tính tôi làm gì là làm cho đến cùng nhưng cũng rất tôn trọng mọi người, vì lỡ không may do vấn đề cá nhân của mình lại ảnh hưởng đến cái chung nên tôi rất cân nhắc điều đó”, Mai Phương tâm sự.

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