Hình ảnh cuối đời của người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng khiến ai cũng bật khóc

Hậu trường 30/01/2019 15:42

Công chúng vô cùng xót xa khi nhìn những hình ảnh cuối đời của người mẫu Kim Anh trước khi được đưa về lo hậu sự.

Kim Anh phát hiện bị ung thư buồng trứng vào năm 2013. Lúc này, cô người mẫu trẻ quyết định phẫu thuật cắt một bên buồng trứng phải. Sau ca phẫu thuật, Kim Anh trở lại với cuộc sống bình thường khi sức khỏe ổn định, bệnh tình thuyên giảm. Thế nhưng đến năm 2015, cô bàng hoàng khi biết bệnh tái phát và diễn biến nhanh.

Hình ảnh cuối đời của người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng khiến ai cũng bật khóc - Ảnh 1
Sau 3 năm điều trị ung thư, Kim Anh đã qua đời vào tối qua, hưởng dương 26 tuổi - Ảnh: Internet
Hình ảnh cuối đời của người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng khiến ai cũng bật khóc - Ảnh 2
Những hình ảnh cuối đời của cô gái trẻ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Sau hơn 3 năm nhập viện điều trị, kinh tế gia đình Kim Anh rơi vào cảnh khốn cùng. Cuối năm 2018, chân dài Nam Định phải nhờ đến sự trợ giúp của mọi người. Ngay sau đó, cô nhận được rất nhiều lời động viên, giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người mẫu đình đám như Hà Anh, H’Hen Niê, Lê Thúy… kêu gọi giúp đỡ để đàn em yên tâm chữa bệnh. Dẫu vậy, Kim Anh vẫn không thể vượt qua được bệnh tật và trút hơi thở cuối cùng vào tối qua (29/1) trước sự đau xót của người thân bạn bè.

Đặc biệt, nhìn lại những hình ảnh cuối đời của Kim Anh trên giường bệnh càng khiến mọi người xót xa. Từ một cô gái xinh xắn với nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống, chỉ sau 3 năm chống chọi với bệnh ung thư buồng trứng, nhiều người không còn nhận ra cô. Với hơn 60 lần vào thuốc và liên tục bị những cơn đau hành hạ, thân hình của Kim Anh gầy guộc, xanh xao khiến nhiều người phải bật khóc.

Hình ảnh cuối đời của người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng khiến ai cũng bật khóc - Ảnh 3
Nhiều người bật khóc khi nhìn hình ảnh da bọc xương của nữ người mẫu trước khi qua đời - Ảnh: Internet
Hình ảnh cuối đời của người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng khiến ai cũng bật khóc - Ảnh 4
Hình ảnh rạng rỡ, xinh đẹp của Kim Anh trước kia càng khiến mọi người xót xa cho số phận của cô gái trẻ - Ảnh: Internet

Theo một số thông tin được chia sẻ, lễ động quan của Kim Anh sẽ được tổ chức vào ngày 1/2. Sau đó, thi thể của cô sẽ được hỏa thiêu và đưa về an táng tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

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Bạn bè và nhiều sao Việt đau lòng, gửi lời chia buồn đến gia đình người mẫu Kim Anh trước nỗi mất mát quá lớn này.

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