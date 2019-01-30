Kim Anh phát hiện bị ung thư buồng trứng vào năm 2013. Lúc này, cô người mẫu trẻ quyết định phẫu thuật cắt một bên buồng trứng phải. Sau ca phẫu thuật, Kim Anh trở lại với cuộc sống bình thường khi sức khỏe ổn định, bệnh tình thuyên giảm. Thế nhưng đến năm 2015, cô bàng hoàng khi biết bệnh tái phát và diễn biến nhanh.

Sau 3 năm điều trị ung thư, Kim Anh đã qua đời vào tối qua, hưởng dương 26 tuổi - Ảnh: Internet

Những hình ảnh cuối đời của cô gái trẻ khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet

Sau hơn 3 năm nhập viện điều trị, kinh tế gia đình Kim Anh rơi vào cảnh khốn cùng. Cuối năm 2018, chân dài Nam Định phải nhờ đến sự trợ giúp của mọi người. Ngay sau đó, cô nhận được rất nhiều lời động viên, giúp đỡ từ bạn bè và đồng nghiệp. Nhiều người mẫu đình đám như Hà Anh, H’Hen Niê, Lê Thúy… kêu gọi giúp đỡ để đàn em yên tâm chữa bệnh. Dẫu vậy, Kim Anh vẫn không thể vượt qua được bệnh tật và trút hơi thở cuối cùng vào tối qua (29/1) trước sự đau xót của người thân bạn bè.