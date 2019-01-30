Chuyện buồn ngày cận Tết: Người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng qua đời ở tuổi 26

Hậu trường 30/01/2019 13:19

Bạn bè và nhiều sao Việt đau lòng, gửi lời chia buồn đến gia đình người mẫu Kim Anh trước nỗi mất mát quá lớn này.

Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, tối qua (29/1), người mẫu Kim Anh đã qua đời tại bệnh viện vì bệnh ung thư, hưởng dương 26 tuổi. Theo một số thông tin được chia sẻ, lễ động quan của cô được tổ chức vào ngày 1/2. Thi thể của Kim Anh sau đó được hỏa thiêu tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Chuyện buồn ngày cận Tết: Người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng qua đời ở tuổi 26 - Ảnh 1
Sau 3 năm mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, Kim Anh đã trút hơi thở cuối cùng vào tối qua - Ảnh: Internet

Thông tin người mẫu Kim Anh mắc bệnh ung thư buồng trứng được chia sẻ cách đây không lâu và khiến dư luận xôn xao. Ngay sau khi biết được gia cảnh khó khăn của đồng nghiệp, rất nhiều sao Việt đã động viên và giúp đỡ về vật chất để cô có chi phí điều trị. Tuy nhiên, vì bệnh đã biến chứng qua giai đoạn cuối, di căn sang nhiều bộ phận nên Kim Anh đã không thể vượt qua được. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn khi biết tin người mẫu 9x qua đời.

Chuyện buồn ngày cận Tết: Người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng qua đời ở tuổi 26 - Ảnh 2
Bạn bè gửi lời chia buồn với gia đình Kim Anh - Ảnh: Facebook
Chuyện buồn ngày cận Tết: Người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng qua đời ở tuổi 26 - Ảnh 3
Kim Anh từng thử sức ở một vài cuộc thi người mẫu...
Chuyện buồn ngày cận Tết: Người mẫu 9x bị ung thư buồng trứng qua đời ở tuổi 26 - Ảnh 4
...tuy nhiên, cô vẫn chưa tạo ra dấu ấn và không được nhiều người biết đến - Ảnh: FBNV

Kim Anh sinh năm 1993 tại Nam Định. Với lợi thế về chiều cao và gương mặt cá tính, chân dài này nhiều lần thử sức ở các cuộc thi người mẫu. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa gọi tên cô. Dẫu vậy, Kim Anh vẫn luôn cố gắng học hỏi, tiếp tục theo đuổi ước mơ cho đến khi bệnh tật ập đến. Và hiện tại, giấc mơ được sải bước trên sàn catwalk chuyên nghiệp của cô đã mãi mãi dở dang.

Hà Anh ứa nước mắt khi vào thăm người mẫu 9x bị ung thư: 'Em nằm đó, chỉ còn da bọc xương'

Hà Anh ứa nước mắt khi vào thăm người mẫu 9x bị ung thư: 'Em nằm đó, chỉ còn da bọc xương'

"Nước mắt tôi mấy lần chực ứa ra, nhưng tôi nhanh chóng kìm lại. Nỗi đau của người ta đã đủ, tôi cần phải mạnh mẽ chứ không thể yếu mềm", Hà Anh tâm sự xúc động.

Xem thêm
Từ khóa:   người mẫu Kim Anh người mẫu Kim Anh qua đời Kim Anh bị ung thư buồng trứng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 39 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 3 giờ 10 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 3 giờ 22 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 3 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 4 giờ 14 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42