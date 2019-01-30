Bạn bè và nhiều sao Việt đau lòng, gửi lời chia buồn đến gia đình người mẫu Kim Anh trước nỗi mất mát quá lớn này.
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Sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, tối qua (29/1), người mẫu Kim Anh đã qua đời tại bệnh viện vì bệnh ung thư, hưởng dương 26 tuổi. Theo một số thông tin được chia sẻ, lễ động quan của cô được tổ chức vào ngày 1/2. Thi thể của Kim Anh sau đó được hỏa thiêu tại Nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Thông tin người mẫu Kim Anh mắc bệnh ung thư buồng trứng được chia sẻ cách đây không lâu và khiến dư luận xôn xao. Ngay sau khi biết được gia cảnh khó khăn của đồng nghiệp, rất nhiều sao Việt đã động viên và giúp đỡ về vật chất để cô có chi phí điều trị. Tuy nhiên, vì bệnh đã biến chứng qua giai đoạn cuối, di căn sang nhiều bộ phận nên Kim Anh đã không thể vượt qua được. Hiện tại, rất nhiều nghệ sĩ đã gửi lời chia buồn khi biết tin người mẫu 9x qua đời.
Kim Anh sinh năm 1993 tại Nam Định. Với lợi thế về chiều cao và gương mặt cá tính, chân dài này nhiều lần thử sức ở các cuộc thi người mẫu. Tuy nhiên, may mắn vẫn chưa gọi tên cô. Dẫu vậy, Kim Anh vẫn luôn cố gắng học hỏi, tiếp tục theo đuổi ước mơ cho đến khi bệnh tật ập đến. Và hiện tại, giấc mơ được sải bước trên sàn catwalk chuyên nghiệp của cô đã mãi mãi dở dang.