Sau 2 ngày nhập viện cấp cứu, diễn viên Mạnh Tràng đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 7/1 vì bệnh ung thư đại tràng, hưởng dương 53 tuổi. Sự ra đi của nam diễn viên khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau lòng.

Sau khi biết được thông tin, nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt đã đến thắp hương và tiễn đưa người đồng nghiệp thân thiết.