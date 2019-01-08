Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53

Hậu trường 08/01/2019 15:41

Nhiều nghệ sĩ Việt như Trịnh Kim Chi, Anh Đức, Quyền Linh... không cầm được nước mắt khi đến viếng ông bầu sân khấu kịch Sài Gòn.

Sau 2 ngày nhập viện cấp cứu, diễn viên Mạnh Tràng đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 7/1 vì bệnh ung thư đại tràng, hưởng dương 53 tuổi. Sự ra đi của nam diễn viên khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau lòng.

Sau khi biết được thông tin, nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt đã đến thắp hương và tiễn đưa người đồng nghiệp thân thiết.

Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 1
Quyền Linh đến thắp hương, tiễn đưa đàn anh về nơi an nghỉ - Ảnh: Internet
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 2
Nam MC bật khóc, động viên vợ diễn viên hài Mạnh Tràng - Ảnh: Internet
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 3
Anh Đức ôm và an ủi con trai diễn viên Mạnh Tràng - Ảnh: Internet
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 4
Nghệ sĩ Kim Xuân chia sẻ nỗi mất mát với gia đình đồng nghiệp - Ảnh: Internet
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 5
Á hậu Trịnh Kim Chi thắp hương cho đồng nghiệp nhiều năm - Ảnh: Internet
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 6
NSƯT Mỹ Uyên mặc giản dị đến viếng đám tang đàn anh - Ảnh: Internet
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 7
Diễn viên Tiết Cương với gương mặt thất thần - Ảnh: Internet
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 8
Nhật Cường thẫn thờ trước di ảnh đồng nghiệp - Ảnh: FBNV
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 9
Nghệ sĩ Hồng Tơ động viên vợ và con trai diễn viên Mạnh Tràng - Ảnh: Internet
Quyền Linh, Trịnh Kim Chi bật khóc khi đến viếng diễn viên Mạnh Tràng qua đời ở tuổi 53 - Ảnh 10
Diễn viên Hữu Nghĩa đến viếng đồng nghiệp tối 7/1 - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ hài Mạnh Tràng tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Tràng, sinh năm 1966. Anh được đồng nghiệp yêu mến và đánh giá cao bởi lòng yêu nghề và tinh thần ham học hỏi. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng được khán giả biết đến khi tham gia nhiều vở kịch và tiểu phẩm hài.

Nhiều năm trở lại đây, anh được nghệ sĩ Phước Sang giao vai trò quản lý sân khấu kịch Sài Gòn. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Mạnh Tràng vẫn cùng các anh em nghệ sĩ cố gắng hết mình để sân khấu luôn sáng đèn.

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

Nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo qua đời ở tuổi 72

Theo thông tin từ bạn bè thân thiết của nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo, tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như "Làng quan họ quê tôi", “Khúc hát sông quê”... đã qua đời tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) tối 7.1 sau khoảng một tuần hôn mê.

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