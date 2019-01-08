Nhiều nghệ sĩ Việt như Trịnh Kim Chi, Anh Đức, Quyền Linh... không cầm được nước mắt khi đến viếng ông bầu sân khấu kịch Sài Gòn.
- Ông bầu Sân khấu kịch Sài Gòn đột ngột qua đời ở tuổi 53
- Á hậu Thùy Dung đau buồn khi bà ngoại qua đời
Sau 2 ngày nhập viện cấp cứu, diễn viên Mạnh Tràng đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng 7/1 vì bệnh ung thư đại tràng, hưởng dương 53 tuổi. Sự ra đi của nam diễn viên khiến gia đình, đồng nghiệp và khán giả vô cùng đau lòng.
Sau khi biết được thông tin, nhiều nghệ sĩ trong làng giải trí Việt đã đến thắp hương và tiễn đưa người đồng nghiệp thân thiết.
Nghệ sĩ hài Mạnh Tràng tên đầy đủ là Nguyễn Mạnh Tràng, sinh năm 1966. Anh được đồng nghiệp yêu mến và đánh giá cao bởi lòng yêu nghề và tinh thần ham học hỏi. Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng được khán giả biết đến khi tham gia nhiều vở kịch và tiểu phẩm hài.
Nhiều năm trở lại đây, anh được nghệ sĩ Phước Sang giao vai trò quản lý sân khấu kịch Sài Gòn. Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Mạnh Tràng vẫn cùng các anh em nghệ sĩ cố gắng hết mình để sân khấu luôn sáng đèn.