Thương bạn như Ốc Thanh Vân, đưa Mai Phương đi Bhutan cầu bình an sức khỏe, để 3 con ở nhà cho chồng lo

Hậu trường 26/04/2019 17:06

Dù thương các con dịp lễ không có mẹ bên cạnh chăm sóc, nhưng Ốc Thanh Vân vẫn quyết định cùng Mai Phương đi Bhutan cầu bình an, sức khỏe.

Với sự động viên, giúp đỡ của khán giả và đồng nghiệp gần xa, sức khỏe của Mai Phương đã dần ổn định. Trong suốt quá trình diễn viên Những thiên thần áo trắng chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, Ốc Thanh Vân luôn ở bên cạnh chăm sóc đàn em. Cô cũng là người đầu tiên đứng lên kêu gọi quyên góp, giúp Mai Phương có kinh phí điều trị. Tình cảm chị em thân thiết của họ được mọi người ngưỡng mộ, cảm phục.

Mới đây nhất, Ốc Thanh Vân đã hi sinh kỳ nghỉ lễ bên gia đình để cùng Mai Phương sang Bhutan cầu bình an, sức khỏe. Dù con gái đang bệnh nhưng Ốc Thanh Vân đã nhờ ông xã Trí Rùa chăm sóc để đi cùng đàn em. 

Thương bạn như Ốc Thanh Vân, đưa Mai Phương đi Bhutan cầu bình an sức khỏe, để 3 con ở nhà cho chồng lo - Ảnh 1
Ốc Thanh Vân cùng Mai Phương đi nước ngoài cầu bình an, sức khỏe - Ảnh: FBNV
Thương bạn như Ốc Thanh Vân, đưa Mai Phương đi Bhutan cầu bình an sức khỏe, để 3 con ở nhà cho chồng lo - Ảnh 2
NSND Hồng Vân, Kha Ly, Cát Tường... gửi lời chúc may mắn cho chuyến đi của cả hai - Ảnh: FBNV

Ốc Thanh Vân viết: "Thức cả đêm rồi đi ra sân bay vì Cola sốt, ho nhiều, con bị sốt viêm họng nghỉ học cả tuần qua. Đêm qua ba mẹ thức canh con gái vì túa mồ hôi đầu nhiều, tội nghiệp, ho xé cả họng. Cacao thì cũng nhõng nhẽo đòi mẹ, anh hai thì ngoan, tự lo được. Nói với Trí rùa: 'Anh ơi, lễ các con nghỉ học, mà em lại đi với Mai Phương được không?' (Tại thật sự vừa muốn đi với em lại vừa không muốn các con nghỉ ở nhà mà không có mẹ). Trí nói em đi đi, ở nhà anh lo được. Em đi chăm sóc em bé Mai Phương đi. Em cám ơn ba nhé. Cám ơn bà ngoại và vú em nhà tui nữa.

Các em bé của mẹ ngoan nhé, mẹ đưa cô Mai Phương đi cầu nguyện bình an, sức khỏe, và cả phép màu. Mẹ sẽ về nhanh thôi. Tạm biệt cả nhà. Yêu!".

Thương bạn như Ốc Thanh Vân, đưa Mai Phương đi Bhutan cầu bình an sức khỏe, để 3 con ở nhà cho chồng lo - Ảnh 3
MC Ốc Thanh Vân luôn bên cạnh động viên và chăm sóc Mai Phương suốt quá trình điều trị - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, nhiều người cầu chúc Mai Phương sớm vượt qua bệnh tật để chăm lo cho con gái và trở lại với con đường nghệ thuật. 

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