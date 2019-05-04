Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ

Hậu trường 04/05/2019 10:55

Lễ di quan nghệ sĩ Lê Bình được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vào sáng nay.

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào sáng 1/5 sau thời gian điều trị căn bệnh ung thư phổi, hưởng dương 66 tuổi. Lễ viếng được diễn ra vào chiều cùng ngày đến tối qua (3/5). Suốt 3 ngày diễn ra tang lễ, hàng nghìn khán giả và đồng nghiệp đã đến thắp hương, nói lời vĩnh biệt người nghệ sĩ đa tài, đôn hậu.

Sáng nay (4/5), lễ di quan của ông đã diễn ra tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh). Thi hài cố nghệ sĩ tài hoa được đưa về hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.

Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 1

Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 2
Hình ảnh tại lễ di quan của nghệ sĩ Lê Bình diễn ra vào sáng nay

 Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 3

Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 4
Nghệ sĩ Thành Lộc, Mỹ Uyên, Kiều Trinh... có mặt từ sớm đưa tiễn đàn anh đáng kính
Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 5
Con trai nghệ sĩ Lê Bình thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến mọi người
Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 6
Dẫn đầu đoàn đưa tang là các con của cố nghệ sĩ 
Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 7
Khả Hân - con gái nghệ sĩ Lê Bình khóc nức nở khi ôm di ảnh bố
Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 8
Người thân, đồng nghiệp mang theo ảnh cố nghệ sĩ trong những vai diễn ông từng tham gia
Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 9
Đoàn xe tang đưa thi hài nghệ sĩ Lê Bình đến nơi hỏa táng
Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 10
Dẫn đầu một dàn xe phân khối lớn

Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 11

Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 12

Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ - Ảnh 13
Khi quan tài được đưa đi, rất đông người hâm mộ đã đứng trật tự đưa tiễn cố nghệ sĩ lần cuối - Ảnh: Nhi Nguyễn

Nghệ sĩ Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 tại TP. Hồ Chí Minh. Hơn 30 năm cống hiến hết mình vì nghệ thuật, ông được đánh giá là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh miền Nam. 

Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay

Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay

Người hâm mộ, đồng nghiệp đứng chật kín nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để đưa tiễn cố nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

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Từ khóa:   lễ tang nghệ sĩ Lê Bình Lê Bình

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