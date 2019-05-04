Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ

Nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào sáng 1/5 sau thời gian điều trị căn bệnh ung thư phổi, hưởng dương 66 tuổi. Lễ viếng được diễn ra vào chiều cùng ngày đến tối qua (3/5). Suốt 3 ngày diễn ra tang lễ, hàng nghìn khán giả và đồng nghiệp đã đến thắp hương, nói lời vĩnh biệt người nghệ sĩ đa tài, đôn hậu.

Sáng nay (4/5), lễ di quan của ông đã diễn ra tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh). Thi hài cố nghệ sĩ tài hoa được đưa về hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.