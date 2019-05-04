Cận cảnh dàn xe phân khối lớn dẫn đầu đoàn xe tang đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ

Lễ di quan nghệ sĩ Lê Bình được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) vào sáng nay.
- Trở về từ tang lễ, Thuý Nga bùi ngùi nhớ lại: 'Mỗi ngày chú Lê Bình vẫn phải lên xuống 4 tầng lầu để đi diễn'
- Trấn Thành hối hận vì không tới bệnh viện thăm nghệ sĩ Lê Bình
Nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào sáng 1/5 sau thời gian điều trị căn bệnh ung thư phổi, hưởng dương 66 tuổi. Lễ viếng được diễn ra vào chiều cùng ngày đến tối qua (3/5). Suốt 3 ngày diễn ra tang lễ, hàng nghìn khán giả và đồng nghiệp đã đến thắp hương, nói lời vĩnh biệt người nghệ sĩ đa tài, đôn hậu.
Sáng nay (4/5), lễ di quan của ông đã diễn ra tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh). Thi hài cố nghệ sĩ tài hoa được đưa về hỏa táng tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa.
Nghệ sĩ Lê Bình tên thật là Lê Thanh Sơn, sinh năm 1953 tại TP. Hồ Chí Minh. Hơn 30 năm cống hiến hết mình vì nghệ thuật, ông được đánh giá là một trong những nghệ sĩ kỳ cựu của sân khấu và màn ảnh miền Nam.