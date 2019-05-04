Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay

Hậu trường 04/05/2019 09:33

Người hâm mộ, đồng nghiệp đứng chật kín nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để đưa tiễn cố nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.

Sáng nay (4/5), người thân, đồng nghiệp cùng rất đông khán giả đã đến nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng để đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình lần cuối. Lễ di quan diễn ra vào lúc 6h45 phút sáng, sau đó thi hài nam nghệ sĩ gạo cội được đưa về hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.

Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay - Ảnh 1
Phó chủ tịch Hội sân khấu TP.HCM - bà Hồng Dung đọc điếu văn cho nghệ sĩ Lê Bình
Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay - Ảnh 2
Hạnh Thúy, Trịnh Kim Chi có mặt từ sớm để tiễn đưa đàn anh
Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay - Ảnh 3
Nghệ sĩ Mỹ Uyên nước mắt lưng tròng nói lời vĩnh biệt
Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay - Ảnh 4
Đạo diễn Lê Cung Bắc đến tiễn biệt
Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay - Ảnh 5
Nghệ sĩ Thành Lộc lặng người đứng ở một góc nhìn thi hài nghệ sĩ Lê Bình được đưa đi
Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay - Ảnh 6
Diễn viên Kiều Trinh khóc nức nở tại lễ di quan
Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay - Ảnh 7
Ngoài gia đình, đồng nghiệp, rất đông người hâm mộ cũng đến để tiễn đưa người nghệ sĩ tài hoa
Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay - Ảnh 8
Các con trai, con gái của nghệ sĩ Lê Bình dẫn đầu đoàn đưa tang
Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay - Ảnh 9
Người hâm mộ tập trung kín nhà tang lễ để tiễn cố nghệ sĩ - Ảnh: Nhi Nguyễn

Sau 1 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào ngày 1/5, hưởng dương 66 tuổi. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức từ chiều 1/5. Những ngày qua, đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ đã đến thắp hương tiễn biệt ông lần cuối. Nghệ sĩ Lê Bình ra đi để lại nỗi mất mát vô cùng lớn với nền nghệ thuật nước nhà.

Trở về từ tang lễ, Thuý Nga bùi ngùi nhớ lại: 'Mỗi ngày chú Lê Bình vẫn phải lên xuống 4 tầng lầu để đi diễn'

Trở về từ tang lễ, Thuý Nga bùi ngùi nhớ lại: 'Mỗi ngày chú Lê Bình vẫn phải lên xuống 4 tầng lầu để đi diễn'

Thúy Nga đã chia sẻ dòng trạng thái khá xúc động trên trang cá nhân của mình về nghệ sĩ Lê Bình.

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Từ khóa:   đám tang nghệ sĩ Lê Bình Lê Bình

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