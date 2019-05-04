Đồng nghiệp khóc nức nở giây phút tiễn đưa nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng vào sáng nay

Người hâm mộ, đồng nghiệp đứng chật kín nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để đưa tiễn cố nghệ sĩ Lê Bình về nơi an nghỉ cuối cùng.
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Sáng nay (4/5), người thân, đồng nghiệp cùng rất đông khán giả đã đến nhà tang lễ Bộ Quốc Phòng để đưa tiễn nghệ sĩ Lê Bình lần cuối. Lễ di quan diễn ra vào lúc 6h45 phút sáng, sau đó thi hài nam nghệ sĩ gạo cội được đưa về hỏa táng tại Bình Hưng Hòa.
Sau 1 năm kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, nghệ sĩ Lê Bình qua đời vào ngày 1/5, hưởng dương 66 tuổi. Lễ tang của cố nghệ sĩ được tổ chức từ chiều 1/5. Những ngày qua, đông đảo đồng nghiệp, người hâm mộ đã đến thắp hương tiễn biệt ông lần cuối. Nghệ sĩ Lê Bình ra đi để lại nỗi mất mát vô cùng lớn với nền nghệ thuật nước nhà.