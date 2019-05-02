Những dòng tiễn biệt đầy nước mắt NS Kim Xuân, Trung Dân viết trong sổ tang NS Lê Bình

Bạn bè, đồng nghiệp vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của nghệ sĩ Lê Bình sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Sau hơn 1 năm điều trị bệnh ung thư phổi, nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 7h15 phút sáng, ngày 1/5 tại bệnh viện. Sự ra đi của ông khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp vô cùng đau buồn, thương tiếc. Sau khi biết tin, rất đông đồng nghiệp và người hâm mộ đã đến nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) thắp nén hương vĩnh biệt người nghệ sĩ tài hoa.

Đám tang nghệ sĩ Lê Bình đang diễn ra tại nhà tang lễ số 5 Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) Các nghệ sĩ đã bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của diễn viên Lê Bình trong cuốn sổ tang.

Diễn viên Cát Tường ngậm ngùi chia sẻ: "Anh Lê Bình ơi! Anh em mình hơn 10 năm cùng làm việc chung tại sân khấu 5B. Anh nhớ vở Kính thưa Osin không? Anh đóng vai ông chủ, em đóng vai cô Sen. Rồi vở Nhà trọ tình yêu, Anh đóng vai ông chủ, em thì đóng vai người ở trọ... những hình ảnh của Anh còn nguyên vẹn. Em xin lỗi đã không đến thăm Anh lần cuối. Cứ nghĩ Anh không sao, cứ định qua lễ em sẽ đến, ai dè không kịp rồi. Xin lỗi Anh, Anh đi thanh thản nhé. Phật dẫn lối Anh đi".



Cát Tường nghẹn ngào nhớ lại kỷ niệm khi làm việc cùng đàn anh Nghệ sĩ Trung Dân ghi trong sổ tang: "Mọi người nghĩ đây là sự hết, nhưng với anh Bình chỉ là sự khởi đầu. Đi rồi cũng vậy". Nghệ sĩ Kim Xuân viết: "Vĩnh biệt Anh! Ra đi thanh thản nha Anh. Nợ trần gian đã hết... việc gì đến sẽ đến". Tâm sự xúc động của nghệ sĩ Kim Xuân, Trung Dân khi đến viếng Diễn viên Hạnh Thúy ngậm ngùi Diễn viên Kiều Trinh vĩnh biệt đàn anh Diễn viên Đào Vân Anh viết: 'Sẽ không còn đau đớn với căn bệnh hoành hành' Hoa hậu Diễm Hương xin lỗi cố nghệ sĩ vì không kịp vào thăm ông 'Tất cả những gì chú cống hiến cho nghệ thuật sẽ sống theo thời gian. Hình ảnh của chú con xin được mang theo làm hành trang để sống và cống hiến cho nghề, cho đời. Yên nghỉ chú nhé', Trương Nam Thành nghẹn ngào - Ảnh: Nhi Nguyễn Theo thông báo từ gia đình, sáng ngày 4/5 linh cữu nghệ sĩ Lê Bình sẽ được đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa an táng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhung-dong-tien-biet-day-nuoc-mat-ns-kim-xuan-trung-dan-viet-trong-so-tang-ns-le-binh-323695.html