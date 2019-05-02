Hồng Vân tiết lộ tâm nguyện trước lúc mất của Anh Vũ dành cho NS Lê Bình, và sự trùng hợp đến khó tin

Tròn 1 tháng sau ngày diễn viên hài Anh Vũ mất, khán giả xót xa khi biết tin nghệ sĩ Lê Bình cũng giã từ cõi đời.
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Sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, sáng qua (1/5), nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Trên khắp các trang mạng xã hội, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của ông. Đáng chú ý nhất là dòng trạng thái của NSND Hồng Vân khi nghe tin đàn anh qua đời.
Không chỉ bày tỏ sự tiếc thương, chị còn tiết lộ tâm nguyện của Anh Vũ là sau khi lưu diễn trở về sẽ đến thăm và ủng hộ tiền giúp nghệ sĩ Lê Bình chữa bệnh. Tuy nhiên, chưa kịp hoàn thành được ước nguyện thì Anh Vũ đã đột ngột qua đời tại Mỹ. Điều trùng hợp bất ngờ được NSND Hồng Vân chia sẻ là nghệ sĩ Anh Vũ - Lê Bình qua đời chung một ngày và chỉ cách nhau 1 tháng (1/4 - 1/5).
Hồng Vân nghẹn ngào: “Sáng thức dậy tại Cần Thơ nghe phòng vé báo tin vở 'Cưới dùm' tối nay 1/5 đã hết vé... niềm vui chưa kịp đến thì nghe tin anh mất, thật sự là cảm giác lúc này không thể tả được... mong anh trai mau sớm được về với tổ. Em biết anh còn nặng lòng với sân khấu lắm... giá mà anh Lê Bình và Anh Vũ gặp được nhau thì hay biết mấy... 1/4 - 1/5... Vũ trước khi đi Mỹ có tâm sự với em rằng: lần này đi diễn về có tiền sẽ vào thăm anh để đỡ đần anh chút đỉnh, vậy mà... thôi anh mau siêu thoát anh nhé... coi như thoát được nỗi đau thể xác anh nhỉ vĩnh biệt anh”.
Hiện tại thi thể của nghệ sĩ Lê Bình đã được đưa về nhà tang lễ Phạm Ngũ Lão (Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) để làm lễ viếng. Lễ động quan sẽ diễn ra vào sáng 4/5, sau đó linh cữu sẽ được đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa.