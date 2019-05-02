Hồng Vân tiết lộ tâm nguyện trước lúc mất của Anh Vũ dành cho NS Lê Bình, và sự trùng hợp đến khó tin

Sau hơn 1 năm chống chọi với căn bệnh ung thư quái ác, sáng qua (1/5), nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Trên khắp các trang mạng xã hội, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ vô cùng tiếc thương trước sự ra đi của ông. Đáng chú ý nhất là dòng trạng thái của NSND Hồng Vân khi nghe tin đàn anh qua đời.

NSND Hồng Vân viết lời vĩnh biệt nghệ sĩ Lê Bình trên Facebook - Ảnh: FBNV

Không chỉ bày tỏ sự tiếc thương, chị còn tiết lộ tâm nguyện của Anh Vũ là sau khi lưu diễn trở về sẽ đến thăm và ủng hộ tiền giúp nghệ sĩ Lê Bình chữa bệnh. Tuy nhiên, chưa kịp hoàn thành được ước nguyện thì Anh Vũ đã đột ngột qua đời tại Mỹ. Điều trùng hợp bất ngờ được NSND Hồng Vân chia sẻ là nghệ sĩ Anh Vũ - Lê Bình qua đời chung một ngày và chỉ cách nhau 1 tháng (1/4 - 1/5).