Trịnh Kim Chi tiết lộ số tiền phúng điếu, xúc động trước di nguyện cuối cùng của NS Lê Bình

Trưa 6/5, Á hậu Trịnh Kim Chi đã đã giao toàn bộ số tiền phúng điếu cho gia đình cố nghệ sĩ Lê Bình. Theo đó, tổng số tiền hơn 267 triệu đồng và 1.100 USD được dành toàn bộ cho hoạt động từ thiện.



Gần 1 tuần sau ngày nghệ sĩ Lê Bình về cõi vĩnh hằng, Trịnh Kim Chi giao thùng tiền phúng điếu cho gia đình ông - Ảnh: FBNV

Cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Hôm nay mình đã bàn giao thùng phúng điếu trong tang lễ của nghệ sĩ Lê Bình cho gia đình. Và gia đình sẽ làm đúng tâm niệm của Anh trước khi mất, toàn bộ số tiền mọi người ủng hộ Anh chữa bệnh và tiền phúng điếu sẽ đưa vào công tác từ thiện và sẽ công bố đầy đủ".