Trịnh Kim Chi tiết lộ số tiền phúng điếu, xúc động trước di nguyện cuối cùng của NS Lê Bình

Theo di nguyện của cố nghệ sĩ Lê Bình, toàn bộ số tiền phúng điếu sẽ được dành cho hoạt động thiện nguyện.
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Trưa 6/5, Á hậu Trịnh Kim Chi đã đã giao toàn bộ số tiền phúng điếu cho gia đình cố nghệ sĩ Lê Bình. Theo đó, tổng số tiền hơn 267 triệu đồng và 1.100 USD được dành toàn bộ cho hoạt động từ thiện.
Cô chia sẻ trên trang Facebook cá nhân: "Hôm nay mình đã bàn giao thùng phúng điếu trong tang lễ của nghệ sĩ Lê Bình cho gia đình. Và gia đình sẽ làm đúng tâm niệm của Anh trước khi mất, toàn bộ số tiền mọi người ủng hộ Anh chữa bệnh và tiền phúng điếu sẽ đưa vào công tác từ thiện và sẽ công bố đầy đủ".
Được biết, suốt nhiều ngày diễn ra tang lễ, Á hậu Trịnh Kim Chi được gia đình nghệ sĩ Lê Bình nhờ giữ hộ thùng tiền phúng điếu. Theo di nguyện của ông trước khi qua đời, toàn bộ số tiền sẽ dành cho hoạt động từ thiện, giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Ngoài ra, tất cả số tiền mạnh thường quân và đồng nghiệp quyên góp suốt thời gian cố nghệ sĩ điều trị ung thư cũng sẽ được làm từ thiện nếu còn dư.