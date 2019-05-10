Tiết lộ di vật cuối cùng của ba, con gái NS Lê Bình nghẹn ngào: 'Ở nơi ấy ba có lạnh không, đừng nhậu nhiều ba hen'

Con gái cố nghệ sĩ Lê Bình - Khả Hân vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau và không ngừng nhắc về người cha đã khuất.

Sau 1 năm điều trị bệnh ung thư phổi, nghệ sĩ Lê Bình đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1/5. Sự ra đi của ông để lại nỗi tiếc thương cho người thân, đồng nghiệp và khán giả cả nước.

Mới đây, Khả Hân - con gái nghệ sĩ Lê Bình xúc động chia sẻ về món kỷ vật cuối cùng của ông. Đó là sợi dây chuyền vàng mặt Phật bằng đá quý. Sợi dây chuyền mang giá trị tinh thần vô cùng quý giá mà cô luôn mang bên mình để tưởng nhớ về ba.

Di vật cuối cùng nghệ sĩ Lê Bình để lại cho con gái khi qua đời - Ảnh: FBNV

Trên trang Facebook cá nhân, cô cũng đăng tải dòng trạng thái xúc động gửi đến người cha đã mất.

“Ba ơi! Ở nơi ấy Ba có lạnh không Ba. Ba nhớ giữ ấm Ba nhé, đừng hút thuốc nhiều, đừng nhậu nhiều Ba hen. Con hứa sẽ vượt qua những điều mà Ba lo lắng khi ở bên Con. Ba từng lo lắng và sợ không bảo vệ được con. Con sẽ sống tốt để Ba ở nơi ấy yên lòng. Bây giờ bên cạnh con cũng có những người anh em kết nghĩa của Ba (Ba Sáng. Má Phương) luôn là điểm tựa cho con mỗi khi con gục ngã. Yên tâm Ba hen! Yêu Ba. 10/05/2019”.



Hình ảnh xúc động lúc cố nghệ sĩ nằm mê man trên giường, được con gái chăm sóc - Ảnh: FBNV

Trước đó, Khả Hân là người luôn bên cạnh chăm sóc cố nghệ sĩ Lê Bình những tháng cuối đời tại bệnh viện. Cô cũng giúp ông hoàn thành di nguyện, dùng tất cả tiền phúng điếu cho hoạt động thiện nguyện.

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