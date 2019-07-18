Làng giải trí Việt bàng hoàng trước thông tin biên đạo múa Hữu Trị vừa qua đời vì bị ngã từ tầng 13 của chung cư.
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Sáng nay (18/7), thông tin biên đạo múa Hữu Trị đột ngột qua đời được lan truyền khiến nhiều người bất ngờ. Theo chia sẻ, hiện gia đình đã đến trụ sở công an (quận Bình Thạnh) đưa thi thể người thân về an táng.
"Chú Trị của tôi có vết xăm trên cổ và đầu cạo trọc nên dễ nhận biết, dù cơ thể đã bị dập nát một bên do ngã từ lầu 13", anh Hữu Đức - cháu biên đạo múa Hữu Trị chia trẻ trên Zing.
Theo chia sẻ thì thời gian gần đây, sức khỏe biên đạo múa Hữu Trị suy yếu, thường mất ngủ, mệt mỏi, chóng mặt. Ông khóa điện thoại suốt nhiều ngày. Vì không liên lạc được nên tối 17/7, anh trai ông đã tìm đến chung cư ở quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh và được bảo vệ cho biết có một người tử vong vì ngã từ tầng 13 và đã đưa về trụ sở công an.
Hữu Trị là một trong những biên đạo múa nổi tiếng của Việt Nam. Với thế mạnh múa dân tộc, ông đã dàn dựng thành công nhiều vở diễn lớn trong và ngoài nước.
Theo thông tin được chia sẻ, tang lễ của biên đạo múa Hữu Trị sẽ diễn ra tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau đó đưa về nghĩa trang Bình Hưng Hòa hỏa táng.