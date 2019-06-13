Trước thông tin chị gái của nhạc sĩ Phương Uyên qua đời, nhiều sao Việt và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chia buồn đến cô.

Mới đây, nhạc sĩ Phương Uyên bất ngờ thay đổi ảnh đại diện sang màu đen khiến nhiều người hoang mang. Ngay sau đó, cô đã thông báo việc chị gái vừa qua đời trên trang cá nhân: “Chị của tôi đã đi vào giấc ngủ ngàn thu. Vĩnh biệt Thi”.

Bài đăng của nhạc sĩ Phương Uyên trên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Chị gái của nhạc sĩ Phương Uyên tên là Nguyễn Thị Anh Thi. Cô qua đời vào lúc 7 giờ ngày 12/6, hưởng dương 54 tuổi.

Ngay sau khi nhận được thông tin người thân của Phương Uyên qua đời, nhiều nghệ sĩ như Nguyễn Hồng Thuận, Thiều Bảo Trang, Thanh Thảo, Khả Như… đã gửi lời chia buồn đến gia đình nữ nhạc sĩ. Bên cạnh đó là những lời động viên mong Phương Uyên giữ gìn sức khỏe để vượt qua nỗi mất mát to lớn này.

Nhiều người gửi lời chia buồn đến nữ nhạc sĩ - Ảnh: Internet

Được biết, tang lễ được cử hành tại chung cư Phú Hoàng Anh (Nguyễn Hữu Thọ, huyện Nhà Bè, TP. HCM) và kéo dài từ ngày 12/6/2019 - 14/6/2019. Sau đó, linh cữu sẽ được đưa đi hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước.

Mong rằng Phương Uyên sẽ vượt qua nỗi đau mất người thân - Ảnh: Internet

Nhạc sĩ Phương Uyên sinh năm 1970, cô được nhiều khán giả yêu mến từ khi là thành viên của nhóm nhạc “Ba con mèo”. Tuy nhiên, Phương Uyên nổi tiếng hơn với vai trò là một nhạc sĩ. Cô đã sáng tác rất nhiều ca khúc nổi tiếng như: Mẹ yêu, Búp bê biết yêu, Và em đã biết mình yêu, Vào đời, Tình bạn, Tuổi 20, Chỉ Có Thể Là Tình Yêu, Tôi Yêu Việt Nam...

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