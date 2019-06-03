Cách đây ít phút, nữ diễn viên Phi Thanh Vân bất ngờ chia sẻ những hình ảnh chụp cùng bố kèm dòng trạng thái đầy nghẹn ngào: “Vĩnh biệt bố yêu của con! Nếu kiếp sau được làm người con xin lại được làm con gái của bố! Bố ơi, con gái yêu bố mãi mãi và bố luôn sống mãi trong tâm trí con”.

Bài đăng của Phi Thanh Vân - Ảnh: Internet

Bố của nữ diễn viên tên Nguyễn Văn Linh, ông qua đời ở tuổi 80 - Ảnh: Internet

Sự ra đi đột ngột của ông khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi cách đây không lâu, Phi Thanh Vân còn khoe hình ảnh đi du lịch cùng bố mẹ vô cùng hạnh phúc.