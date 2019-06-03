Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân đau buồn thông báo bố ruột của cô vừa mới qua đời, hưởng thọ 81 tuổi.
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Cách đây ít phút, nữ diễn viên Phi Thanh Vân bất ngờ chia sẻ những hình ảnh chụp cùng bố kèm dòng trạng thái đầy nghẹn ngào: “Vĩnh biệt bố yêu của con! Nếu kiếp sau được làm người con xin lại được làm con gái của bố! Bố ơi, con gái yêu bố mãi mãi và bố luôn sống mãi trong tâm trí con”.
Sự ra đi đột ngột của ông khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ bởi cách đây không lâu, Phi Thanh Vân còn khoe hình ảnh đi du lịch cùng bố mẹ vô cùng hạnh phúc.
Nữ diễn viên từng chia sẻ rằng bố cô là người sống rất giản dị, tiết kiệm. Ông luôn sợ con cái tốn kém và luôn dặn cô phải biết dành dụm để lo cho con trai. Bên cạnh đó, ông là người luôn ủng hộ cô trên con đường nghệ thuật và giúp cô vững tin trong cuộc sống.
Trước nỗi đau mất đi người thân của nữ diễn viên, cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận chia buồn cùng gia quyến. Bên cạnh đó, người hâm mộ mong Phi Thanh Vân đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe.