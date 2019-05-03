Lộ cuộc sống thật của Phi Thanh Vân sau 2 năm làm mẹ đơn thân

Trải qua nhiều giông tố trong chuyện hôn nhân, "Nữ hoàng dao kéo" Phi Thanh Vân đang tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc.

Sau khi ly hôn Nguyễn Bảo Duy, Phi Thanh Vân tập trung toàn bộ thời gian lo cho công việc kinh doanh riêng và chăm sóc con trai. Cô gần như rút khỏi làng giải trí Việt. Dù vậy, mọi động thái của "Nữ hoàng dao kéo" vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng. Trải qua những đổ vỡ, hiện Phi Thanh Vân đang tận hưởng cuộc sống mẹ đơn thân hạnh phúc. Đặc biệt, dù có rất nhiều người đàn ông thành đạt theo đuổi, nhưng cô chưa muốn tái hôn. Quên đi những ồn ào của quá khứ, bà mẹ một con đang sống bình lặng bên gia đình nhỏ thân yêu.

Dịp lễ vừa qua, cô vừa có chuyến du lịch vui vẻ cùng con trai Tấn Đức và bố mẹ để ôn lại tuổi thơ. Phi Thanh Vân dành thời gian ngày lễ để đưa ba mẹ đi du lịch nghỉ dưỡng - Ảnh: FBNV Bà mẹ đơn thân tận hưởng những giây phút bình yên bên người thân - Ảnh: FBNV Cô tâm sự, được bên cạnh chăm sóc bố mẹ và con trai chính là thời gian quý giá nhất - Ảnh: FBNV Gạt bỏ những lo toan ngoài xã hội, bà mẹ đơn thân cười tươi bên cạnh đấng sinh thành - Ảnh: FBNV Phi Thanh Vân chia sẻ: "Nhẹ nhàng vậy thôi mà sao ấm áp và ngọt ngào đến vậy! Vân cảm nhận niềm vui và hạnh phúc đến từng tế bào, mỗi giây phút bên bố mẹ trở nên quý giá và ý nghĩa đến vô cùng. Hạnh phúc thật sự chính là đây bên gia đình có Bố Mẹ và con trai yêu!

Gửi Bố Mẹ yêu quý của con gái: Con có thể đánh đổi cả gia tài chỉ được giây phút hạnh phúc này bên gia đình mình Bố Mẹ yêu ạ". Bố mẹ Phi Thanh Vân vui vẻ bên cạnh con gái và cháu ngoại - Ảnh: FBNV Tuổi xế chiều, bố mẹ Phi Thanh Vân hạnh phúc khi được con gái hiếu thảo, phụng dưỡng - Ảnh: FBNV 2 năm sau ly hôn, trong khi chồng cũ Bảo Duy đang lâm vào cảnh nợ nần chồng chất thì mọi thứ với Phi Thanh Vân lại khá thuận lợi. Công việc kinh doanh ngày càng phát đạt giúp cô có cuộc sống giàu sang đáng mơ ước. Dù vẫn đi về lẻ bóng nhưng chân dài này đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.

Phi Thanh Vân: Đang ngồi ăn cơm, quạt trần rớt xuống, mẹ tôi bị chấn thương sọ não "Tôi rất buồn và cảm thấy bất lực vì không làm gì được cho mẹ. Nhưng cuộc sống này vốn dĩ là như vậy. Cái cảm giác bất lực xảy ra thường xuyên...", Phi Thanh Vân kể.

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