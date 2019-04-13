Bị tung tin phá sản tự tử vì cờ bạc, chồng cũ Phi Thanh Vân nổi giận: 'Đời miệng mồm ác độc'

Hậu trường 13/04/2019 14:53

Chồng cũ Phi Thanh Vân - Nguyễn Bảo Duy nổi cơn thịnh nộ khi bị tung tin đồn sai sự thật chuyện làm ăn thua lỗ, phá sản.

Sau ồn ào làm ăn thua lỗ, bí bách đến mức phải uống thuốc ngủ tự tử, Nguyễn Bảo Duy dần lấy lại tinh thần, tìm cách trả nợ. Những tưởng mọi chuyện đã lắng xuống, thế nhưng mới đây, ông bố 4 con lại một lần nữa gây bão dư luận.

Trên trang cá nhân, chồng cũ Phi Thanh Vân tỏ ra bức xúc khi bị tung tin nợ nần chồng chất vì sang nước ngoài đánh bạc.

Bị tung tin phá sản tự tử vì cờ bạc, chồng cũ Phi Thanh Vân nổi giận: 'Đời miệng mồm ác độc' - Ảnh 1
Nguyễn Bảo Duy tức giận khi bị đặt điều chuyện nợ nần chồng chất là vì ham mê cờ bạc - Ảnh: FBNV
Bị tung tin phá sản tự tử vì cờ bạc, chồng cũ Phi Thanh Vân nổi giận: 'Đời miệng mồm ác độc' - Ảnh 2
Phủ nhận tin đồn sang nước ngoài đánh bạc, ông bố 4 con chia sẻ, mọi hoạt động của anh bà xã Thúy Oanh đều biết rõ - Ảnh: FBNV 

Chàng doanh nhân họ Nguyễn phẫn nộ: "Đời miệng mồm ác độc, mình phá sản chúng nó không biết gì bảo mình qua Campuchia đánh bài chứ. Chúng nó đâu biết cứ 2-3 tháng mình phải qua thầy làm lễ để làm ăn 1 lần là hôm sau về lại. Đi như thế nào vợ mình đều biết rõ nhất. Vậy mà chúng mày phán như đúng rồi vậy, bớt khẩu nghiệp nha.

Hôm giờ nghe mấy người kể, mình chỉ cười, giờ nghe thêm đứa em nói nữa tức muốn điên người. Tao mà qua Campuchia đánh bài phá sản cho tao trời tru đất diệt, kiếp sau sẽ nghèo hèn, còn đứa nào mà tung tin đồn vô căn cứ và tào lao thì cũng coi chừng cái miệng nó mọc mụn nha con! Đã vậy rồi mà chúng nó cũng không tha, khốn kiếp! Đừng chọc điên lên là bung bét hết đấy từ già cho đến trẻ".

Bị tung tin phá sản tự tử vì cờ bạc, chồng cũ Phi Thanh Vân nổi giận: 'Đời miệng mồm ác độc' - Ảnh 3
Vì bị nợ nần bủa vây, chồng cũ Phi Thanh Vân uống thuốc ngủ tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời. Sau đó, anh lên núi tịnh tâm, ổn định tinh thần - Ảnh: Internet

Sau khi chuyện nợ nần bị lộ ra, Nguyễn Bảo Duy gặp không ít rắc rối. Ngoài chuyện bị bịa đặt tung tin sai sự thật về mình, trước đó ông bố 4 con từng chia sẻ về việc bị bạn bè xa lánh, trở mặt.

Lâm vào đường cùng vì nợ nần, bị quỵt tiền, chồng cũ Phi Thanh Vân phẫn nộ: 'Khôn hồn thì trả tiền'

Lâm vào đường cùng vì nợ nần, bị quỵt tiền, chồng cũ Phi Thanh Vân phẫn nộ: 'Khôn hồn thì trả tiền'

Nguyễn Bảo Duy bức xúc lên tiếng cảnh cáo những người có ý định lợi dụng lúc anh nguy khốn mà quỵt tiền.

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