Vừa lên chức bố lần 4, chồng cũ Phi Thanh Vân liền muốn vợ đẻ thêm con trai

Cách đây ít ngày, chồng cũ Phi Thanh Vân vui mừng thông báo con thứ 4 vừa chào đời tại Úc. Vì công việc trong nước bận rộn, phải xử lý chuyện nợ nần nên Bảo Duy không thể xuất ngoại ngay để thăm con. Dù vậy, khi xem được hình ảnh “tiểu công chúa” qua video, nam doanh nhân tự hào khi con gái giống mình y đúc, với sống mũi cao, da trắng, khuôn miệng chúm chím đáng yêu.

Bảo Duy và Thúy Oanh kết hôn vào năm 2017 - Ảnh: FBNV

Sau thời gian mặn nồng, trái ngọt đầu tiên của cặp đôi vừa chào đời là một bé gái kháu khỉnh - Ảnh: FBNV

Bảo Duy vui mừng chia sẻ được lên chức bố lần nữa: “Thế là đã có 3 nàng công chúa xinh đẹp và 1 hoàng tử. Sang năm chắc chắn sẽ sinh thêm 1 hoàng tử nữa. Năm sau là năm thổ vì thổ sinh kim sẽ tốt hơn cho công việc và gia đình. Con của ba Duy ai cũng thật là đẹp. Cảm ơn các con đã đến thế giới này".