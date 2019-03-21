Vừa lên chức bố lần 4, chồng cũ Phi Thanh Vân liền muốn vợ đẻ thêm con trai

Hậu trường 21/03/2019 11:25

Sau lùm xùm tự tử vì nợ nần chồng chất, doanh nhân Nguyễn Bảo Duy nhận được tin vui đã lên chức bố lần 4.

Cách đây ít ngày, chồng cũ Phi Thanh Vân vui mừng thông báo con thứ 4 vừa chào đời tại Úc. Vì công việc trong nước bận rộn, phải xử lý chuyện nợ nần nên Bảo Duy không thể xuất ngoại ngay để thăm con. Dù vậy, khi xem được hình ảnh “tiểu công chúa” qua video, nam doanh nhân tự hào khi con gái giống mình y đúc, với sống mũi cao, da trắng, khuôn miệng chúm chím đáng yêu.

Vừa lên chức bố lần 4, chồng cũ Phi Thanh Vân liền muốn vợ đẻ thêm con trai - Ảnh 1
Bảo Duy và Thúy Oanh kết hôn vào năm 2017 - Ảnh: FBNV 
Vừa lên chức bố lần 4, chồng cũ Phi Thanh Vân liền muốn vợ đẻ thêm con trai - Ảnh 2
Sau thời gian mặn nồng, trái ngọt đầu tiên của cặp đôi vừa chào đời là một bé gái kháu khỉnh - Ảnh: FBNV

Bảo Duy vui mừng chia sẻ được lên chức bố lần nữa: “Thế là đã có 3 nàng công chúa xinh đẹp và 1 hoàng tử. Sang năm chắc chắn sẽ sinh thêm 1 hoàng tử nữa. Năm sau là năm thổ vì thổ sinh kim sẽ tốt hơn cho công việc và gia đình. Con của ba Duy ai cũng thật là đẹp. Cảm ơn các con đã đến thế giới này".

Vừa lên chức bố lần 4, chồng cũ Phi Thanh Vân liền muốn vợ đẻ thêm con trai - Ảnh 3
Bé Tấn Đức - con trai chung giữa Phi Thanh Vân và Bảo Duy sau cuộc hôn nhân đầy thị phi - Ảnh: FBNV
Vừa lên chức bố lần 4, chồng cũ Phi Thanh Vân liền muốn vợ đẻ thêm con trai - Ảnh 4
Trước khi kết hôn với Phi Thanh Vân, Bảo Duy đã có hai cô con gái với người vợ đầu tiên - Ảnh: FBNV

Ông bố trẻ nhận được rất nhiều bình luận chúc mừng từ mọi người. Đặc biệt, khi biết được dòng tâm sự và mong muốn của ông xã là sinh thêm con trai trong năm tới, Thúy Oanh trải lòng: “Nghỉ sinh nhé chồng, đau lắm lắm”. Ngay lập tức Bảo Duy phản đối: “No no no, thêm 1 lần nữa rồi nghỉ”.

Vừa lên chức bố lần 4, chồng cũ Phi Thanh Vân liền muốn vợ đẻ thêm con trai - Ảnh 5
Bảo Duy vẫn tiếp tục muốn có con thứ 5 - Ảnh: FBNV

Sau 3 cuộc hôn nhân và đã có đến 4 nhóc tỳ đáng yêu, có vẻ nam doanh nhân vẫn mong muốn có thêm con cho vui cửa vui nhà.

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