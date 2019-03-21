Vừa lên chức bố lần 4, chồng cũ Phi Thanh Vân liền muốn vợ đẻ thêm con trai

Sau lùm xùm tự tử vì nợ nần chồng chất, doanh nhân Nguyễn Bảo Duy nhận được tin vui đã lên chức bố lần 4.
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- Sau ồn ào tự tử vì nợ nần chồng chất, chồng cũ Phi Thanh Vân thông báo lên chức bố lần 4
Cách đây ít ngày, chồng cũ Phi Thanh Vân vui mừng thông báo con thứ 4 vừa chào đời tại Úc. Vì công việc trong nước bận rộn, phải xử lý chuyện nợ nần nên Bảo Duy không thể xuất ngoại ngay để thăm con. Dù vậy, khi xem được hình ảnh “tiểu công chúa” qua video, nam doanh nhân tự hào khi con gái giống mình y đúc, với sống mũi cao, da trắng, khuôn miệng chúm chím đáng yêu.
Bảo Duy vui mừng chia sẻ được lên chức bố lần nữa: “Thế là đã có 3 nàng công chúa xinh đẹp và 1 hoàng tử. Sang năm chắc chắn sẽ sinh thêm 1 hoàng tử nữa. Năm sau là năm thổ vì thổ sinh kim sẽ tốt hơn cho công việc và gia đình. Con của ba Duy ai cũng thật là đẹp. Cảm ơn các con đã đến thế giới này".
Ông bố trẻ nhận được rất nhiều bình luận chúc mừng từ mọi người. Đặc biệt, khi biết được dòng tâm sự và mong muốn của ông xã là sinh thêm con trai trong năm tới, Thúy Oanh trải lòng: “Nghỉ sinh nhé chồng, đau lắm lắm”. Ngay lập tức Bảo Duy phản đối: “No no no, thêm 1 lần nữa rồi nghỉ”.
Sau 3 cuộc hôn nhân và đã có đến 4 nhóc tỳ đáng yêu, có vẻ nam doanh nhân vẫn mong muốn có thêm con cho vui cửa vui nhà.