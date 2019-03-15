Phi Thanh Vân lên tiếng khi bị cho là 'đá xéo' Trường Giang, dạy đời Nam Em cách yêu

Trước những thông tin không hay về mình khi nhắc đến Trường Giang và Nam Em, "Nữ hoàng dao kéo" lên tiếng phủ nhận.

Trên trang cá nhân, Phi Thanh Vân gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái phủ nhận về việc bị cho là cố ý “đá xéo” Trường Giang và dạy Nam Em cách yêu. Cô viết: "Một bên là anh trai tài giỏi và đào hoa trong nghề, một bên là cô em gái hiền lành và chân thật, làm sao Phi Thanh Vân có thể đá xoáy? Vân khẳng định, mình phân tích toàn bộ trên nền tảng tri thức của một chuyên gia tâm sinh lý và tình dục học. Không có việc đá xoáy tại đây.

Phi Thanh Vân lên tiếng đáp trả khi bị cho là cố ý đá xoáy Trường Giang - Ảnh: FBNV Thấu hiểu để tha thứ, để an nhiên và hạnh phúc trong cuộc sống. Không tổn thương và tự dằn vặt bản thân, hiểu sai về chính những cảm giác của mình và vô tình thi vị hóa, tưởng tượng quá cảm giác, cảm xúc, và làm cho nỗi đau, nỗi nhớ trở nên thêm trầm trọng!". Trước đó, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền clip trò chuyện giữa “Nữ hoàng dao kéo” và Nam Em khi xuất hiện trên ghế nóng của một chương trình. Điều đáng nói là trong cuộc trò chuyện, Phi Thanh Vân bất ngờ nhắc lại chuyện tình cảm giữa Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long 2015 và Trường Giang.



Phi Thanh Vân đề cập đến ồn ào tình ái trong quá khứ của Nam Em và Trường Giang - Ảnh: Internet "Phụ nữ khi yêu ai rồi họ chung thủy 100% tuyệt đối, giống như trường hợp của Nam Em ngày xưa", Phi Thanh Vân lên tiếng. Chưa dừng lại, cô còn mạnh miệng nhận mình là chuyên gia tình dục học và dạy đàn em cách yêu, hiểu tâm lý đàn ông.

Trước đó, chân dài này tự nhận mình là chuyên gia tình dục học, thấu hiểu hết mọi tâm tư của nam giới - Ảnh: FBNV Cô viết: "Chị sẽ huấn luyện em khóa để mà đàn ông không thể nào vùi dập và làm em đau khổ nữa. Lúc đó, chỉ có em mới có thể làm cho đàn ông tan chảy. Chị từng vấp ngã và chị đã học tâm sinh lý, tình dục học. Chị đọc tới cả trăm quyển sách nên các bạn nữ ở đây hãy theo chị, chị sẽ dạy cho".

Trong lúc thiền, Phi Thanh Vân gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận ngồi lướt Facebook bằng smartphone Phi Thanh Vân chia sẻ về giấc mơ gặp lại cố nghệ sĩ Minh Thuận trong một hang động khiến nhiều người rùng mình.

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