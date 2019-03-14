Trong lúc thiền, Phi Thanh Vân gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận ngồi lướt Facebook bằng smartphone

Hậu trường 14/03/2019 17:24

Phi Thanh Vân chia sẻ về giấc mơ gặp lại cố nghệ sĩ Minh Thuận trong một hang động khiến nhiều người rùng mình.

Mới đây, Phi Thanh Vân đã đăng tải lên trang cá nhân bài chia sẻ về giấc mơ kỳ lạ khi gặp lại cố nghệ sĩ Minh Thuận - một người anh cũng là đồng nghiệp mà Phi Thanh Vân rất yêu quý. Người đẹp kể, trong lúc thiền vào sáng sớm thì bất ngờ thấy mình bị lạc vào một hang động. Tại đây, "Nữ hoàng dao kéo" thấy nghệ sĩ Minh Thuận đang ngồi lướt Facebook bằng smartphone. Cô tiến lại gần thì được đàn anh giới thiệu về những bức ảnh ma mị, phiêu du trên trời như những đám mây đầy kỳ bí. Tuy nhiên, người đẹp chưa trò chuyện được nhiều với đàn anh thì thì giấc mơ biến mất.

"Sáng nay trong lúc thiền chập chờn lại gặp anh trai Minh Thuận. Vân thấy mình vào trong một hang động rất lớn và đẹp, anh ở trong đó cùng một người bạn nam. Anh sống khá nhẹ nhàng và giản dị, lạ một điều là anh cũng dùng smartphone. Anh khoe Vân những hình ảnh đăng tải mỗi ngày.

Nhưng khi Vân cầm lên xem, thì lạ kỳ thay... đó toàn là hình bóng một người đang bay trên trời mây rất đẹp và ma mị làm sao. Ôi đây là hình anh mà, sao anh làm photoshop được đẹp và lạ quá vậy? Anh chỉ cho em phần mềm đi? Rồi giấc mơ ấy biến mất... Vân chập chờn quay lại vào cõi thiền định của riêng mình", Phi Thanh Vân kể.

Trong lúc thiền, Phi Thanh Vân gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận ngồi lướt Facebook bằng smartphone - Ảnh 1
Trong lúc thiền, Phi Thanh Vân gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận ngồi lướt Facebook bằng smartphone - Ảnh 2
Phi Thanh Vân và cố nghệ sĩ Minh Thuận từng có nhiều cơ hội hợp tác trước đây - Ảnh: Internet
Trong lúc thiền, Phi Thanh Vân gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận ngồi lướt Facebook bằng smartphone - Ảnh 3
Trong lúc thiền, Phi Thanh Vân gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận ngồi lướt Facebook bằng smartphone - Ảnh 4
Phi Thanh Vân và cố nghệ sĩ Minh Thuận trong phim 'Cô gái xấu xí' - Ảnh: Internet
Trong lúc thiền, Phi Thanh Vân gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận ngồi lướt Facebook bằng smartphone - Ảnh 5
Từ ngày nghệ sĩ Minh Thuận mất, rất nhiều sao Việt mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ về anh - Ảnh: Internet

Phi Thanh Vân và cố nghệ sĩ Minh Thuận từng hợp tác với nhau rất nhiều trong các bộ phim truyền hình cũng như các dư án từ thiện. Ngoài ra, anh cũng có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao trong làng giải trí như Phương Thanh, MC Quyền Linh, NSND Hồng Vân...

Tuy nhiên vào năm 2016, nam nghệ sĩ đột ngột qua đời sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Cú sốc này khiến không ít bạn bè trong giới đau buồn suốt một thời gian dài. Trước Phi Thanh Vân, Phương Thanh cũng nhiều lần chia sẻ về giấc mơ kỳ lạ khi gặp lại ca sĩ quá cố. 

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Từ khóa:   Minh Thuận Phi Thanh Vân chuyện tâm linh

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