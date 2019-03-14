Trong lúc thiền, Phi Thanh Vân gặp cố nghệ sĩ Minh Thuận ngồi lướt Facebook bằng smartphone

Mới đây, Phi Thanh Vân đã đăng tải lên trang cá nhân bài chia sẻ về giấc mơ kỳ lạ khi gặp lại cố nghệ sĩ Minh Thuận - một người anh cũng là đồng nghiệp mà Phi Thanh Vân rất yêu quý. Người đẹp kể, trong lúc thiền vào sáng sớm thì bất ngờ thấy mình bị lạc vào một hang động. Tại đây, "Nữ hoàng dao kéo" thấy nghệ sĩ Minh Thuận đang ngồi lướt Facebook bằng smartphone. Cô tiến lại gần thì được đàn anh giới thiệu về những bức ảnh ma mị, phiêu du trên trời như những đám mây đầy kỳ bí. Tuy nhiên, người đẹp chưa trò chuyện được nhiều với đàn anh thì thì giấc mơ biến mất.

"Sáng nay trong lúc thiền chập chờn lại gặp anh trai Minh Thuận. Vân thấy mình vào trong một hang động rất lớn và đẹp, anh ở trong đó cùng một người bạn nam. Anh sống khá nhẹ nhàng và giản dị, lạ một điều là anh cũng dùng smartphone. Anh khoe Vân những hình ảnh đăng tải mỗi ngày.