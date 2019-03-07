Phi Thanh Vân lên tiếng khi bị chê thân hình xập xệ, bụng khệ nệ như bụng bầu

Phi Thanh Vân khẳng định bản thân là người sống hướng thiện nên sẵn sàng khoan dung cho bất cứ ai.

Mới đây, Phi Thanh Vân khiến nhiều người choáng váng khi để lộ thân hình xuống cấp và gương mặt tàn tạ một cách khó hiểu. Cụ thể, khi xuất hiện trong buổi livestream giới thiệu về cách dưỡng da, người đẹp để mặt mộc và ăn mặc khá xuề xòa. Nhiều fan không nhận ra "Nữ hoàng dao kéo" bởi vẻ ngoài khác xa hoàn toàn so với những bức ảnh long lanh được đăng tải trên mạng xã hội và mặt báo. Không chỉ vậy, vòng bụng của "Nữ hoàng dao kéo" cũng nhô lên bất thường khiến nhiều người nghi ngờ đang mang thai.

Phi Thanh Vân khiến nhiều người tá hỏa khi xuất hiện với thân hình xập xệ trong clip livestream mới đây - Ảnh: Internet Nhiều người cho rằng, Phi Thanh Vân đã thật sự phải gánh chịu hậu quả từ việc lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, mới đây Phi Thanh Vân đã lên tiếng phân trần về việc cơ thể xuống cấp. Trước những lời chê bai của khán giả, giọng ca Da Nâu khẳng định vẻ ngoài tàn tạ của mình chẳng qua là do dáng ngồi chưa chuẩn. Ngoài ra, "Nữ hoàng dao kéo" cho biết sẵn sàng tha thứ cho bất cứ ai bởi bản thân là người hướng thiện. "Bạn có thể vào trang cá nhân để xem những livestream mới nhất của tôi và sẽ thấy body rất khác. Thực tế những hình ảnh báo chí, cư dân mạng chia sẻ mấy ngày nay là lúc tôi đang ngồi có khuynh hướng hơi nghiêng người về phía trước.

Với dáng ngồi như vậy, phần bụng sẽ dồn lại là điều tất yếu. Các bạn cũng có thể vào youtube để xem clip tôi đăng tải cách đây ít ngày và đánh giá vóc dáng. Tôi học thiền từ khi li dị lần 2 vì thế tâm tịnh và khoan dung, vị tha cho tất cả. Người phụ nữ ở tuổi gần U40 không còn như thời son sắc. Nên giữ gìn nhan sắc bên ngoài là điều luôn phải ý thức, cố gắng. Nhưng cốt lõi vẫn là tu dưỡng tâm hồn, tư duy sạch và tĩnh", Phi Thanh Vân chia sẻ trên Thế Giới Trẻ. Body của Phi Thanh Vân lúc đẹp lúc xấu sau nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Internet Phi Thanh Vân từng chịu chi hơn nửa tỷ để chỉnh trang toàn bộ thân thể vào năm 2017 - Ảnh: Internet Năm 2017, Phi Thanh Vân từng khiến nhiều người hoang mang khi đầu tư tới nửa tỷ đồng để "đập đi xây lại" toàn bộ cơ thể. Tính từ khi gia nhập làng giải trí đến nay, "Nữ hoàng dao kéo" đã trải qua hơn 15 cuộc giải phẫu thẩm mỹ khác nhau. Trước những bức ảnh chụp cơ thể xuống cấp của bà mẹ một con, nhiều người lo lắng cho sức khỏe lâu dài của cô, đồng thời mong Phi Thanh Vân hãy dừng lại chuyện dao kéo trước khi quá muộn.

Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc và vóc dáng hiện tại của mình. Dường như việc vừa chăm con vừa phải quản lý công ty riêng khiến cô không có thời gian chăm chút cho bản thân.

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