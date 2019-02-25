Giữa thời điểm vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên ra tòa ly hôn, Phi Thanh Vân phát ngôn: 'Phụ nữ cần công dung ngôn hạnh, đàn ông cần tiền'

Hậu trường 25/02/2019 13:55

Giữa lùm xùm ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên, Phi Thanh Vân gây chú ý với phát ngôn nói về đàn ông và phụ nữ.

Cách đây vài giờ, “Nữ hoàng dao kéo” bất ngờ đăng tải status thể hiện sự đồng cảm của mình về nỗi khổ của đàn ông trên trang cá nhân. Nữ doanh nhân cho rằng, phái mạnh có rất nhiều nỗi khổ mà phụ nữ chưa thể hiểu hết, đặc biệt là về sự nghiệp, tiền bạc.

Phi Thanh Vân viết: “Phụ nữ không hề biết những nỗi khổ chẳng dám nói cùng ai của đàn ông. Đàn ông thường bị áp lực với suy nghĩ phải có sự nghiệp. Họ xem sự nghiệp như chính sĩ diện và lòng tự trọng của mình. Vì khi đàn ông có thành công nhất định thì mới có tiếng nói trong gia đình và xã hội”.

Giữa thời điểm vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên ra tòa ly hôn, Phi Thanh Vân phát ngôn: 'Phụ nữ cần công dung ngôn hạnh, đàn ông cần tiền' - Ảnh 1
Dù không đề cập trực tiếp nhưng công chúng hoài nghi Phi Thanh Vân ẩn ý nói về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh: FBNV

Tiếp đó, bà mẹ một con còn gây tranh cãi khi cho rằng, phụ nữ chỉ cần đẹp bên ngoài và có tố chất của một người vợ là đủ, còn đàn ông phải có xe, nhà mới lấy được vợ. Chưa hết, Phi Thanh Vân còn nhận định đàn bà cần nhan sắc và công dung ngôn hạnh, còn tiền là thứ nam giới cần có để thể hiện mình.

“Đàn ông không có nhà, không xe, không tiền gửi ngân hàng thì lấy đâu là căn bản lấy vợ? Còn phụ nữ, lắm lúc chỉ cần mặt xinh, dáng đẹp, có tố chất làm vợ thì đã kiếm được chồng.

Đàn ông luôn có nỗi khổ mang tên tiềm lực tài chính. Suy nghĩ thường trực trong đầu họ chính là làm sao không những kiếm ra tiền mà là đủ tiền để lo cho cả bản thân và gia đình. Phụ nữ cần nhan sắc, công dung ngôn hạnh, còn đàn ông cần tiền để thể hiện chính mình. Đàn ông có tiền chưa chắc giỏi, nhưng đàn ông giỏi chắc chắn có tiền. Tiền cũng chính là phương thức thể hiện tài năng và lòng tự trọng của đàn ông.

Giữa thời điểm vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên ra tòa ly hôn, Phi Thanh Vân phát ngôn: 'Phụ nữ cần công dung ngôn hạnh, đàn ông cần tiền' - Ảnh 2
Phi Thanh Vân chia sẻ dòng trạng thái nói về nỗi khổ của đàn ông - Ảnh: FBNV

Đàn ông càng trưởng thành càng mang nhiều trách nhiệm. Khi chưa lấy vợ thì họ phải có trách nhiệm với cha mẹ và bản thân. Khi đã có gia đình rồi thì họ còn phải có trách nhiệm với vợ con và gia đình vợ. Có lúc mệt mỏi thế nào cũng không thể than thở hay khóc lóc như phụ nữ. Với đàn ông, chỉ khi có thể chu toàn mọi điều cho gia đình mới là một người đàn ông tốt”, Phi Thanh Vân chia sẻ.

Những chia sẻ của “nữ hoàng dao kéo” nhận được sự quan tâm của dư luận vì đề cập đến vấn đề nhạy cảm giữa thời điểm vụ ly hôn và tranh chấp tài sản của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên đang diễn ra.

Giữa thời điểm vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên ra tòa ly hôn, Phi Thanh Vân phát ngôn: 'Phụ nữ cần công dung ngôn hạnh, đàn ông cần tiền' - Ảnh 3
Chiều nay (25/2), phiên tòa xét xử vụ ly hôn của ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sẽ diễn ra - Ảnh: FBNV 

Hiện tại vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đang là đề tài nóng của mạng xã hội. Sự kiện này không chỉ nhận được sự quan tâm lớn của công chúng cả nước mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng đưa ra quan điểm.

Trước đó, bà xã siêu mẫu Bình Minh đã bức xúc lên tiếng khi bà Diệp Thảo được chủ tọa khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng. Là một người làm kinh doanh giỏi, doanh nhân Anh Thơ cho rằng, đó là một quan điểm cổ hủ, đi ngược lại với văn minh nhân loại. Bởi xã hội ngày nay, phụ nữ cũng thông minh, tài năng và đủ bản lĩnh để làm kinh tế không thua kém nam giới.

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân vụ ly hôn nghìn tỷ

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