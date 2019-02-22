Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng

Hậu trường 22/02/2019 14:32

Bà xã Bình Minh cho rằng một doanh nhân giỏi giang như bà Thảo nếu phải lui về nuôi con là một điều hết sức "cổ hủ".

Hai ngày qua, phiên xử vụ ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên là ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận. Đáng chú ý nhất là diễn biến vào sáng 21/2, khi vị chủ tọa khuyên bà Thảo nên lui về chăm sóc con cái. 

Theo đó, giữa lúc hai vợ chồng đang cãi nhau, chủ tọa phiên tòa đánh giá rằng cả ông Vũ và bà Thảo là những người giỏi trong kinh doanh, có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, ông Vũ là chồng nên hãy để ông Vũ điều hành công ty, còn bà Thảo là phụ nữ thì nên lui về chăm sóc gia đình và hưởng cuộc sống như bà hoàng.

"Chị chỉ có được, như một bà hoàng, sống tốt, lui về hậu trường chăm lo cho gia đình” - chủ tọa khuyên bà Thảo.

Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng - Ảnh 1
Bà xã Bình Minh không đồng tình với lời khuyên của vị chủ tọa trong phiên xử ly hôn nghìn tỷ giữa vợ chồng 'Vua cà phê' Trung Nguyên - Ảnh: Internet

Mới đây, bà xã Bình Minh là doanh nhân Anh Thơ đã bày tỏ sự bức xúc về lời khuyên này của vị chủ tọa phiên tòa. Cô khẳng định xã hội ngày nay phụ nữ cũng giỏi giang và ngang hàng với đàn ông trên thương trường. Nếu bắt họ từ bỏ tất cả để lui về chăm sóc con cái thì chẳng khác nào "đi ngược văn minh nhân loại".

"Không nói chuyện ai đúng sai ở đây vì mình không trong cuộc không có hiểu thấu đáo hết ngọn ngành nên không dám nói gì. Chỉ bình luận mỗi sự việc thẩm phán mà khuyên 'giờ chị rút lui về nhà chăm sóc chồng con, không tham gia kinh doanh nữa', chắc tui đập cái bẹp rồi nguẩy... đi thẳng một nước quá. May là tui không kinh doanh, chỉ đi làm thôi mà nghe còn chói tai. Thời đại này là thời đại nào rồi trời, đi ngược với văn minh nhân loại á?", bà xã Bình Minh bức xúc.

Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng - Ảnh 2
Bà xã Bình Minh cũng là một doanh nhân thành đạt, kiếm tiền nhiều hơn cả chồng - Ảnh: Internet
Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng - Ảnh 3
Bà xã Bình Minh bức xúc khi bà Thảo được khuyên nên lui về nhà nuôi con, sống như bà hoàng - Ảnh 4
Ồn ào từ vụ ly hôn giữa bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ khiến nhiều người phải suy ngẫm - Ảnh: Internet

Phiên xử vụ ly hôn giữa vợ chồng "Vua cà phê" Trung Nguyên diễn ra suốt hai ngày qua nhưng vẫn còn rất căng thẳng. Trên mạng xã hội, dư luận vẫn đang chia làm hai phe với những luồng tranh cãi không hồi kết. Dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 25/2 tới.

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Ông Vũ nói vợ là 'người phụ nữ dữ tợn, phá công ty' khiến bà Thảo cho rằng mình bị xúc phạm, tại phiên xử ly hôn chiều 21/2.

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