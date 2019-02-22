Nhiều sao Việt lên tiếng về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ

Hậu trường 22/02/2019 17:37

Không chỉ công chúng mà nhiều sao Việt cũng đưa ra quan điểm của mình về vụ ly hôn nghìn tỷ giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Ít ngày qua, dư luận không ngừng xôn xao trước vụ ly hôn đình đám của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên. Vụ việc không chỉ nhận được sự chú ý của đông đảo công chúng mà nhiều nghệ sĩ Việt cũng chia sẻ quan điểm của mình trước sự kiện nóng hổi này.

Nhiều sao Việt lên tiếng về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 1
Hiện tại, vụ ly hôn nghìn tỷ này đang nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người - Ảnh: FBNV

Trên trang Facebook cá nhân, diễn viên Kim Oanh viết: “Oanh xin nói ở đây một câu được không ạ. 5% mỗi con x 4 là 20% cộng với số % của chị Thảo là rất nhiều và có thể quyền điều hành Trung Nguyên sẽ vào tay chị Thảo. Mà nguyên nhân xung đột giữa 2 vợ chồng là 'cách điều hành, quản lý và phát triển Trung Nguyên', em không biết gia đình họ thế nào nhưng em nghĩ ai rồi cũng chết đi nhưng họ muốn sự nghiệp của họ sẽ trường lưu, có thể cống hiến cho xã hội. Sau này anh ấy chết đi rồi thì vẫn là cho các con. Nên giờ anh ấy giữ là có lý của anh ấy. Tiền bạc là phù du nhưng với đàn ông họ muốn sự nghiệp sẽ còn lưu lại muôn đời.

Nhiều sao Việt lên tiếng về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 2
Diễn viên Kim Oanh phát biểu quan điểm riêng - Ảnh: FBNV

Có người nói ‘chị Thảo giữ của là giữ cho con chứ để người đàn bà khác nhảy vào với anh Vũ có mà mất trắng’ thì em thiết nghĩ: Một người đàn bà giỏi như chị Thảo mà anh Vũ còn không cho nắm quyền thì ‘con’ nào mà vào cướp được. Chưa kể nếu chị Thảo lấy 'thằng' khác thì sự nghiệp của anh Vũ tự nhiên rơi vào tay ‘thằng’ đó chứ nhỉ.

Chúng ta mới chỉ nhìn thấy Trung Nguyên 1 đời nên hơi thiển cận, chứ nếu anh Vũ dạy con tốt thì Trung Nguyên sẽ sống nhiều đời, như vậy tốt hơn cho sự nghiệp của dòng họ chứ. Em nghĩ con anh Vũ thông minh vì nó được sinh ra từ dòng máu của chị Thảo. Chắc các bạn ấy sẽ làm được như bố mẹ các bạn ấy thôi".

Không đi sâu vào diễn biến sự việc, ca sĩ Phương Thanh cũng nhận được sự đồng tình của nhiều dân mạng khi cho rằng tiền bạc chính là nguyên nhân cốt yếu khiến hôn nhân của vợ chồng “vua cà phê" đổ vỡ. Cô chia sẻ: “Nghiệt ngã của vua cafe Trung Nguyên nghiệp đổ cũng do tiền tổn hại tình phu thê tử tức...”.

Nhiều sao Việt lên tiếng về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 3
Ca sĩ Phương Thanh cho rằng tiền chính là nguyên nhân khiến cả hai trở mặt với nhau - Ảnh: FBNV

Từng trải qua cảnh ra tòa ly hôn, diễn viên Lư Hoàng Gia Bảo tâm sự: “Nhìn chuyện của chú Trung Nguyên! Tôi đã đau khi nhớ lại cảnh của mình, dù ra tòa tôi chỉ cười suốt trong quá trình làm việc! Tôi cười để mọi thứ nhẹ nhàng đúng như người tôi thương muốn, mà trong lòng thì nó tan nát...

Đúng hay sai thì người ta cũng đã mất cái gia đình rồi... mất chỗ đi về mỗi ngày làm việc mệt mỏi... so ra còn khổ hơn những người lao động mà hạnh phúc! Tôi thương cho những người con của họ... từ nay đã không còn được sống cùng cha mẹ... mà còn nhìn cha mẹ tuyên chiến với nhau mỗi ngày trên mặt báo! Tôi tin là ai trong gia đình họ cũng đau! Đừng cười cợt đặt điều mỉa mai người khác vì biết đâu chỉ ngày mai thôi mình sẽ phải vào vị trí của người đó".

Nhiều sao Việt lên tiếng về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 4
Diễn viên Gia Bảo chia sẻ câu chuyện của mình qua vụ việc của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh: FBNV

Không đứng ngoài dư luận, ca sĩ Pha Lê phản ứng khá gay gắt: “Tôi chưa bị điên để đi góp chuyện riêng gia đình người ta khi tôi không biết rõ. Nhất là người ta lại giàu nữa. Tôi và bạn bè tôi lăn lộn nửa cuộc đời, kiếm tiền triệu đô đã cảm thấy quá vất vả.

Nhiều sao Việt lên tiếng về vụ ly hôn nghìn tỷ của vợ chồng 'vua cà phê' Đặng Lê Nguyên Vũ - Ảnh 5
Ca sĩ Pha Lê bức xúc khi những người ngoài cuộc vô tư trách móc, chỉ trích vợ chồng ông 'vua cà phê' - Ảnh: FBNV

Người ta kiếm tiền trăm triệu đô, gây dựng cả 1 đế chế thương hiệu rực rỡ vươn ra cả thế giới. Đầu óc người ta thế nào? Tự làm 1 cái quán cafe xem đã trụ được ở thị trường chưa, rồi hãy phán xét công ty nghìn tỷ. Bảo người ta đáng thương với đáng trách, dở hơi với điên khùng, tính toán với thủ đoạn, đúng với cả sai, tham với cả si... có bị thừa không à cơ? Tôi thấy những lời lẽ đó vô cùng nực cười đối với họ".

Từ vụ ly hôn nghìn tỷ của 'vua cà phê' Trung Nguyên, Phương Thanh lên tiếng: ‘Tiền tổn hại tình phu thê’

Từ vụ ly hôn nghìn tỷ của 'vua cà phê' Trung Nguyên, Phương Thanh lên tiếng: ‘Tiền tổn hại tình phu thê’

Từ ồn ào ly hôn của "vua cà phê" Trung Nguyên, ca sĩ Phương Thanh lại tiếp tục chia sẻ câu chuyện của gia đình.

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