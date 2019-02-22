Từ vụ ly hôn nghìn tỷ của 'vua cà phê' Trung Nguyên, Phương Thanh lên tiếng: ‘Tiền tổn hại tình phu thê’

Từ ồn ào ly hôn của "vua cà phê" Trung Nguyên, ca sĩ Phương Thanh lại tiếp tục chia sẻ câu chuyện của gia đình.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Phương Thanh gây chú ý khi chia sẻ dòng trạng thái đề cập đến vụ ly hôn đình đám của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên. Không đi quá sâu vào chi tiết, nhưng giọng ca Trống vắng lại nhận được sự quan tâm của mọi người khi đề cập đến vấn đề tiền bạc, vật chất. Theo đó, nữ ca sĩ cho rằng, tiền là nguyên nhân gây tổn hại đến tình cảm vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo. “Nghiệt ngã của vua cà phê Trung Nguyên nghiệp đổ cũng do tiền tổn hại tình phu thê tử tức”, Phương Thanh chia sẻ.

Sau nhiều lần ra tòa, vụ ly hôn của vợ chồng ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo vẫn chưa kết thúc - Ảnh: Internet Từ vụ việc trên, nữ ca sĩ sinh năm 1973 tiếp tục chia sẻ về lùm xùm tranh chấp, đấu tố trong gia đình cô nhiều ngày qua. Theo đó, Phương Thanh cho rằng chuyện ồn ào giữa mình và chị dâu cũng xuất phát từ tiền mà ra. Cô viết: “Nghiệt ngã của Phương Thanh nghiệp đổ ra với bà chị dâu cũng là tiền (nhà cửa) mất tình anh em lộn xộn gia môn. Nghiệt ngã của một số người nổi tiếng nghiệp cũng là do tiền... hoặc anh em trong gia đình. Có người can đảm đối diện có người chưa dám có người không dám luôn”.

Sau vụ tranh chấp ly hôn của vợ chồng 'vua cà phê' Trung Nguyên, Phương Thanh nêu lên quan điểm cá nhân về 'nghiệp' - Ảnh: FBNV Tiếp đó, nữ ca sĩ thẳng thắn chia sẻ quan điểm cá nhân khi nhiều người có suy nghĩ làng giải trí Việt phức tạp, nhiều thị phi. Theo đó, cô phủ nhận điều trên. Vì theo cô, showbiz chỉ là ngành nghề và mâu thuẫn ở mỗi gia đình đều giống nhau xoay quanh vấn đề tình tiền, nhà cửa… nhưng quan trọng ai có tiếng tăm và dám công khai. “Nhưng tôi lúc can đảm công khai ra được người ta lại nói showbiz lộn xộn vậy. Showbiz là ngành nghề, còn tất cả lộn xộn là do nghiệp của mỗi gia đình mỗi chúng ta. Ai nói tới chữ tự tu tự sửa người đó phải gánh trước. Chúng tôi những người có chút tiếng tăm hơn người nghiệp có giống các bạn không? Y chang cũng tiền tình tù tội như nhau... ai dám công khai xử lý người đó mới thoát được. Khi có chuyện gì xảy ra... nhiều người nói sao người nổi tiếng không giữ im lặng sao không này sao không kia? Giữ hình ảnh. Thời gian qua, Phương Thanh nhiều lần đăng đàn tố cáo chị dâu tham lam, ngoại tình - Ảnh: FBNV Dạ thưa, lớn hết rồi già rồi, mệt lắm rồi quan trọng hơn nữa là chúng tôi gồng nhiều quá rồi không giữ hình thức nữa mệt quá rồi, cho bung bét ra hết đi cho đỡ mệt còn dễ giải quyết hơn mau thoát nghiệp hơn. Không cần giữ gì nữa càng giữ càng rối thêm. Ai nói làm người nổi tiếng sướng”, Phương Thanh nhận định.

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