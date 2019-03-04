Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt

"Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc và vóc dáng hiện tại của mình. Dường như việc vừa chăm con vừa phải quản lý công ty riêng khiến cô không có thời gian chăm chút cho bản thân.
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Chi tiền tỷ thực hiện gần 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ "trùng tu nhan sắc" nhưng Phi Thanh Vân lại nhận về không ít lời chê bai của dư luận. Đặc biệt khoảng 1 năm trở lại đây, "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người thất vọng bởi thân hình ngấn mỡ, ngực chảy xệ và làn da sần sùi kém sắc.
Mới đây nhất, Phi Thanh Vân lại gây tranh cãi khi livestream trên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi chân dài này diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng khi xuất hiện trước công chúng.
Chứng kiến nhan sắc hiện tại của Phi Thanh Vân, nhiều người hâm mộ tỏ ra ngỡ ngàng. Không chỉ là gương mặt xanh xao, nhợt nhạt, điều gây chú ý nhất vẫn là thân hình xồ xề ngấn ngỡ, vòng 2 to tướng của bà mẹ một con.