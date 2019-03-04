Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt

Chi tiền tỷ thực hiện gần 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ "trùng tu nhan sắc" nhưng Phi Thanh Vân lại nhận về không ít lời chê bai của dư luận. Đặc biệt khoảng 1 năm trở lại đây, "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người thất vọng bởi thân hình ngấn mỡ, ngực chảy xệ và làn da sần sùi kém sắc.

Phi Thanh Vân gây thất vọng với nhan sắc xuống cấp đến khó tin - Ảnh: Internet

Còn đâu bà mẹ đơn thân xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, thu hút mọi ánh nhìn như ngày nào? - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Phi Thanh Vân lại gây tranh cãi khi livestream trên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi chân dài này diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng khi xuất hiện trước công chúng.