Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt

Hậu trường 04/03/2019 16:10

"Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người bất ngờ với nhan sắc và vóc dáng hiện tại của mình. Dường như việc vừa chăm con vừa phải quản lý công ty riêng khiến cô không có thời gian chăm chút cho bản thân.

Chi tiền tỷ thực hiện gần 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ "trùng tu nhan sắc" nhưng Phi Thanh Vân lại nhận về không ít lời chê bai của dư luận. Đặc biệt khoảng 1 năm trở lại đây, "Nữ hoàng dao kéo" khiến nhiều người thất vọng bởi thân hình ngấn mỡ, ngực chảy xệ và làn da sần sùi kém sắc. 

Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt - Ảnh 1
Phi Thanh Vân gây thất vọng với nhan sắc xuống cấp đến khó tin - Ảnh: Internet
Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt - Ảnh 2
Còn đâu bà mẹ đơn thân xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, thu hút mọi ánh nhìn như ngày nào? - Ảnh: FBNV

Mới đây nhất, Phi Thanh Vân lại gây tranh cãi khi livestream trên trang cá nhân. Đây là lần hiếm hoi chân dài này diện trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng khi xuất hiện trước công chúng. 

Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt - Ảnh 3
Lần livestream mới nhất của Phi Thanh Vân sau thời gian vắng bóng - Ảnh cắt từ clip

Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt - Ảnh 4

Diện trang phục váy bó sát, cô nàng gần như để lộ hết mọi khuyết điểm về hình thể - Ảnh cắt từ clip

Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt - Ảnh 5
Không chỉ là gương mặt phúng phính, khán giả còn 'tá hỏa' bởi vòng 2 to bất thường của cô nàng - Ảnh: Cắt từ clip
Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt - Ảnh 6
Dù nở nụ cười tươi nhưng 'Nữ hoàng dao kéo' không thể che đi vẻ mặt mệt mỏi, xanh xao của mình - Ảnh cắt từ clip

Chứng kiến nhan sắc hiện tại của Phi Thanh Vân, nhiều người hâm mộ tỏ ra ngỡ ngàng. Không chỉ là gương mặt xanh xao, nhợt nhạt, điều gây chú ý nhất vẫn là thân hình xồ xề ngấn ngỡ, vòng 2 to tướng của bà mẹ một con. 

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Từ khóa:   Phi Thanh Vân

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