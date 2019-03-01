Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí?

Hậu trường 01/03/2019 15:40

Dòng trạng thái ẩn ý mới đây của ca sĩ Long Nhật về chuyện "lột xác" khiến đông đảo dân mạng và bạn bè nghệ sĩ vô cùng tò mò.

Cách đây vài giờ, ca sĩ Long Nhật khiến dư luận dậy sóng khi đăng tải loạt ảnh đang ở trong bệnh viện kèm chú thích gây tò mò. Nam ca sĩ gốc Huế viết: "Mình thích thì mình làm thôi". Trước đó ít giờ, anh cũng gây hoang mang khi công khai hình ảnh đeo khẩu trang, kính râm và đội mũ kín mít đến trung tâm thẩm mỹ kèm dòng trạng thái: "Lột xác! Điều gì đến cũng phải đến!".

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 1
Long Nhật gây tò mò với hình ảnh trong bệnh viện kèm dòng trạng thái bất ngờ - Ảnh: FBNV

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 2

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 3
Hình ảnh nam ca sĩ mặc kín mít...
Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 4
... và xuất hiện tại bệnh viện thẩm mỹ gây hoang mang - Ảnh: FBNV

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 5

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 6
Trước bình luận của fan, nam ca sĩ không một lời giải thích mà âm thầm chia sẻ loạt bài viết có nội dung 'Nghi án Long Nhật chuyển giới?' - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, rất nhiều người hâm mộ để lại bình luận thắc mắc. Đặc biệt, trước chia sẻ úp mở của nam ca sĩ, nhiều sao Việt đặt câu hỏi có phải anh quyết định chuyển giới?

Diễn viên Đoàn Minh Tài viết: "Đừng nói chế đi chuyển giới nhé? Em đang run nhẹ. Hi". Trước câu hỏi của đồng nghiệp, nam ca sĩ chỉ âm thầm nhấn nút like.

Nghệ sĩ Minh Nhí choáng váng: "Đừng nói với tôi là đi chuyển giới nha. Thôi giả gái là được rồi, đẹp rồi". Long Nhật lập tức đáp lời: “Em yêu ông thầy của em quá đi thôi".

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 7

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 8

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 9
Nghệ sĩ Minh Nhí, Tự Long, Minh Tài... để lại bình luận thắc mắc - Ảnh: FBNV
Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 10
Phi Thanh Vân còn tuyên bố sẽ tài trợ 100% kinh phí nếu anh chuyển giới thật - Ảnh: FBNV

Nổi tiếng là người dám chi tiền khủng để thực hiện gần 20 ca phẫu thuật thẩm mỹ, Phi Thanh Vân cũng bình luận dưới bài viết. “Nữ hoàng dao kéo” cho biết sẽ tài trợ 100% chi phí nếu Long Nhật chuyển giới. “Đừng nói với em chế yêu xinh đẹp đi chuyển giới nhé? Nếu chế làm em gái tài trợ 100%. Sau khi xinh đẹp rồi về làm hình ảnh quảng cáo với em nhé”.

Rộ tin ca sĩ Long Nhật chuyển giới ở tuổi 52, Phi Thanh Vân tuyên bố sẽ tài trợ 100% chi phí? - Ảnh 11
Một trong những hình ảnh giả gái được Long Nhật chia sẻ dưới phần bình luận - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, mới đây đại diện của Long Nhật đã lên tiếng phủ nhận tin đồn nam ca sĩ làm phẫu thuật chuyển giới.

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Từ khóa:   ca sĩ Long Nhật Long Nhật chuyển giới thần đồng Long Nhật

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