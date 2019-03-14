Chồng cũ Phi Thanh Vân - doanh nhân Nguyễn Bảo Duy vui mừng chào đón con chung với vợ thứ 3.
- Phi Thanh Vân lên tiếng khi bị chê thân hình xập xệ, bụng khệ nệ như bụng bầu
- Phi Thanh Vân lộ vòng 2 to bất thường, mặt sưng phù, nhợt nhạt
Ly hôn Phi Thanh Vân không bao lâu, Bảo Duy kết hôn với vợ Việt kiều Australia tên Thúy Oanh. Sau đám cưới, cặp đôi không sống chung mà mỗi người một nơi. Trong khi Bảo Duy ở Việt Nam quản lý công ty riêng, thì Thúy Oanh sống ở Australia để lo cho công việc của mình. Dù bận rộn nhưng cặp đôi thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai nước để "hâm nóng" tình cảm. Trong suốt thời gian mang thai, Bảo Duy thường xuyên liên lạc, hỏi thăm sức khỏe của vợ.
Mới đây, Nguyễn Bảo Duy bất ngờ check-in tại một bệnh viện ở Úc kèm dòng trạng thái: "Hồi hộp chào đón công chúa Emily...! Nguyễn Bảo Thiên Kim".
Dưới bài viết, chồng cũ Phi Thanh Vân nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và cư dân mạng khi lên chức bố lần 4. Sau loạt lùm xùm nợ nần, đây là nguồn động viên lớn đối với chàng doanh nhân trẻ.
Cách đây không lâu, dư luận bàng hoàng trước thông tin chồng cũ Phi Thanh Vân uống thuốc tự tử nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Theo đó, cuộc sống của ông bố 4 con lâm vào đường cùng, nợ nần chồng chất vì làm ăn thất bại.
Sau biến cố lớn, Bảo Duy thông báo lên núi ở ẩn một thời gian và giao toàn bộ quyền quản lý công ty cho chị ruột. Nhiều người hâm mộ mong chồng cũ Phi Thanh Vân sẽ lấy lại tinh thần, tìm được cách giải quyết nợ nần.