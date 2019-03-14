Sau ồn ào tự tử vì nợ nần chồng chất, chồng cũ Phi Thanh Vân thông báo lên chức bố lần 4

Hậu trường 14/03/2019 09:29

Chồng cũ Phi Thanh Vân - doanh nhân Nguyễn Bảo Duy vui mừng chào đón con chung với vợ thứ 3.

Ly hôn Phi Thanh Vân không bao lâu, Bảo Duy kết hôn với vợ Việt kiều Australia tên Thúy Oanh. Sau đám cưới, cặp đôi không sống chung mà mỗi người một nơi. Trong khi Bảo Duy ở Việt Nam quản lý công ty riêng, thì Thúy Oanh sống ở Australia để lo cho công việc của mình. Dù bận rộn nhưng cặp đôi thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai nước để "hâm nóng" tình cảm. Trong suốt thời gian mang thai, Bảo Duy thường xuyên liên lạc, hỏi thăm sức khỏe của vợ.  

Sau ồn ào tự tử vì nợ nần chồng chất, chồng cũ Phi Thanh Vân thông báo lên chức bố lần 4 - Ảnh 1
Bảo Duy và người vợ thứ 3 Thúy Oanh - Ảnh: FBNV

Mới đây, Nguyễn Bảo Duy bất ngờ check-in tại một bệnh viện ở Úc kèm dòng trạng thái: "Hồi hộp chào đón công chúa Emily...! Nguyễn Bảo Thiên Kim".

Sau ồn ào tự tử vì nợ nần chồng chất, chồng cũ Phi Thanh Vân thông báo lên chức bố lần 4 - Ảnh 2
Bảo Duy vẫn rất hồi hộp dù không phải lần đầu lên chức bố - Ảnh: FBNV

Dưới bài viết, chồng cũ Phi Thanh Vân nhận được vô số lời chúc mừng từ bạn bè và cư dân mạng khi lên chức bố lần 4. Sau loạt lùm xùm nợ nần, đây là nguồn động viên lớn đối với chàng doanh nhân trẻ.

Sau ồn ào tự tử vì nợ nần chồng chất, chồng cũ Phi Thanh Vân thông báo lên chức bố lần 4 - Ảnh 3

Sau ồn ào tự tử vì nợ nần chồng chất, chồng cũ Phi Thanh Vân thông báo lên chức bố lần 4 - Ảnh 4
Cư dân mạng chúc mừng Bảo Duy vì được lên chức bố lần 4 - Ảnh: FBNV

Cách đây không lâu, dư luận bàng hoàng trước thông tin chồng cũ Phi Thanh Vân uống thuốc tự tử nhưng may mắn được phát hiện kịp thời. Theo đó, cuộc sống của ông bố 4 con lâm vào đường cùng, nợ nần chồng chất vì làm ăn thất bại.

Sau ồn ào tự tử vì nợ nần chồng chất, chồng cũ Phi Thanh Vân thông báo lên chức bố lần 4 - Ảnh 5
Bảo Duy lên núi tĩnh tâm sau biến cố kinh doanh thất bại, nợ nần chồng chất - Ảnh: FBNV

Sau biến cố lớn, Bảo Duy thông báo lên núi ở ẩn một thời gian và giao toàn bộ quyền quản lý công ty cho chị ruột. Nhiều người hâm mộ mong chồng cũ Phi Thanh Vân sẽ lấy lại tinh thần, tìm được cách giải quyết nợ nần.

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Chồng cũ Phi Thanh Vân vẫn ở tại chùa, lạc quan chia sẻ: 'Không khóc dù gặp bao cay đắng'

Dù đang ở tại chùa vì chưa trả hết nợ nần nhưng nhiều người cho rằng tinh thần của chồng cũ Phi Thanh Vân đã tốt hơn.

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Từ khóa:   chồng cũ Phi Thanh Vân Nguyễn Bảo Duy Bảo Duy vỡ nợ

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