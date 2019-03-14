Ly hôn Phi Thanh Vân không bao lâu, Bảo Duy kết hôn với vợ Việt kiều Australia tên Thúy Oanh. Sau đám cưới, cặp đôi không sống chung mà mỗi người một nơi. Trong khi Bảo Duy ở Việt Nam quản lý công ty riêng, thì Thúy Oanh sống ở Australia để lo cho công việc của mình. Dù bận rộn nhưng cặp đôi thường xuyên di chuyển qua lại giữa hai nước để "hâm nóng" tình cảm. Trong suốt thời gian mang thai, Bảo Duy thường xuyên liên lạc, hỏi thăm sức khỏe của vợ.

Bảo Duy và người vợ thứ 3 Thúy Oanh - Ảnh: FBNV

Mới đây, Nguyễn Bảo Duy bất ngờ check-in tại một bệnh viện ở Úc kèm dòng trạng thái: "Hồi hộp chào đón công chúa Emily...! Nguyễn Bảo Thiên Kim".