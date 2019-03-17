Động thái mới đây của chồng cũ Phi Thanh Vân - doanh nhân Nguyễn Bảo Duy khiến cư dân mạng vô cùng lo lắng.

Kết thúc cuộc hôn nhân nhiều thị phi với Phi Thanh Vân, Nguyễn Bảo Duy nhanh chóng kết hôn với doanh nhân Việt kiều tên Thúy Oanh. Sau khi lấy vợ mới, ông bố 4 con ở lại Việt Nam phát triển công việc kinh doanh riêng. Tuy nhiên, việc kinh doanh không mấy thuận lợi khiến anh lâm vào cảnh nợ nần. Thậm chí, cuộc sống bế tắc khiến anh nghĩ quẩn, uống thuốc ngủ tự tử, may mắn là người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Bảo Duy tự tử nhưng may mắn được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu kịp thời - Ảnh: Internet Ít ngày trước, dường như anh đã lấy lại tinh thần và khoe niềm vui đón con thứ 4 chào đời. Thế nhưng chưa bao lâu, nam doanh nhân lại một lần nữa khiến công chúng lo lắng khi chia sẻ bài viết đầy tâm trạng trên trang Facebook cá nhân.

Tưởng đã lấy lại tinh thần, thế nhưng có vẻ Bảo Duy vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng u ám - Ảnh: FBNV Nguyễn Bảo Duy viết: “Cuộc đời thật mỉa mai! Cần phải có nỗi buồn để biết được niềm vui, tiếng ồn để biết trân trọng sự tĩnh lặng, và mất mát để biết được giá trị của cái đang có. Mỗi ngày trôi qua của cuộc đời này thật tẻ nhạt. Đôi khi, tôi dường như quên mất ý nghĩa của bản thân mình, những mong muốn, những cảm xúc mờ nhạt.

Đôi lúc, tôi thực sự chỉ muốn được nhắm mắt, ngừng suy nghĩ, bỏ mặc thế giới xung quanh, và cũng mong chờ thế giới cũng đối với tôi y như vậy. Những con người xung quanh họ chứng tỏ từ thái độ đến cách cư xử khiến mình cảm thấy giá trị mình bị thấp đi rất nhiều! Vậy giá trị của 1 con người bằng bao nhiêu?”.

Bảo Duy và Thúy Oanh vừa chào đón con gái chung sau hơn 1 năm kết hôn - Ảnh: Internet Dưới bài viết, chồng cũ Phi Thanh Vân nhận được sự quan tâm của mọi người. Đông đảo cư dân mạng vào bình luận động viên tinh thần Bảo Duy, mong anh sớm lấy lại niềm tin cuộc sống.

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